"La température reste très élevée, l'extinction de l'incendie est difficile": le cargo au large des Pays-Bas brûle toujours, le point sur la situation

Le Fremantle Highway, battant pavillon panaméen, reste attaché à un remorqueur pour maintenir sa position à une trentaine de kilomètres au nord de l'île néerlandaise d'Ameland, selon les garde-côtes néerlandais.

"Le feu est toujours en cours à bord", selon le dernier point en date des garde-côtes, selon lesquels "il n'y a pas eu de faits nouveaux". "La température à bord reste très élevée et l'extinction de l'incendie est difficile", a déclaré le porte-parole des garde-côtes, Edwin Granneman. "S'il arrive trop d'eau sur le navire, cela peut affecter sa stabilité", a-t-il expliqué à la radio BNR.

Il a ajouté que "le risque d'un désastre environnemental est toujours présent", avec un scénario éventuel "dans lequel le bateau se retourne et coule. Il y aurait alors des dommages pour l'environnement". La veille, une porte-parole des garde-côtes avait indiqué que "l'incendie pourrait durer encore quelques jours".

Parmi les 23 membres d'équipage qui se trouvaient à bord et ont pu être évacués, un marin est mort --sur une embarcation de sauvetage, selon la NOS-- et plusieurs autres ont été blessés. L'équipage vient d'Inde, selon l'agence de presse néerlandaise ANP.

La cause de l'incendie reste inconnue. Selon le propriétaire japonais du navire, le groupe Shoei Kisen Kaisha, cité par la NOS, l'une des 25 voitures électriques qui se trouvaient à bord pourrait être à l'origine du feu qui a débuté peu après minuit dans la nuit de mardi à mercredi. Shoei Kisen Kaisha est aussi propriétaire de l'Ever Given, qui a bloqué le canal de Suez en 2021.

L'Allemagne offre son aide aux Pays-Bas

Le gouvernement allemand a offert son aide jeudi aux autorités néerlandaises pour venir à bout de l'incendie qui s'est déclaré, dans la nuit de mardi à mercredi, sur un cargo au large de l'île néerlandaise d'Ameland. "L'Allemagne mettra à disposition tous les moyens nécessaires", a écrit la ministre de l'Environnement, Steffi Lemke, jeudi sur "X" (anciennement Twitter). "Pour l'instant, les experts doivent définir le plan de sauvetage."

L'Allemagne a déjà envoyé mercredi matin des secours spécialisés afin de refroidir le navire. Les travaux d'extinction de l'incendie ne peuvent pas encore être menés car les garde-côtes craignent que le Fremantle Highway ne se renverse durant l'opération. Le brasier toujours en cours ne permet pas non plus de remorquer le navire pour le moment.

Les autorités néerlandaises redoutent que l'environnement à proximité de l'île frisonne, dans la mer des Wadden classée réserve de biosphère par l'Unesco, subisse d'importants dégâts si le cargo en flammes venait à couler.

Si du carburant venait à s'échapper du navire, les vents et courants actuels et des prochains jours le pousseraient vers le nord, donc en direction contraire aux îles des Wadden, selon un courrier du ministre démissionnaire Mark Harbers, chargé des Infrastructures et de l'état des Eaux, adressé au Parlement.

"Plus tard ce (jeudi) matin, les avions des garde-côtes vont de nouveau survoler le Fremantle Highway pour observer la situation", ont indiqué les garde-côtes.

Parallèlement, le ministre néerlandais sortant de l'Infrastructure et de la Gestion de l'eau, Mark Harbers, a estimé dans une lettre au Parlement que si une fuite de carburant se produisait sur le Fremantle Highway, elle pourrait s'éloigner des îles vers la mer du Nord, en raison des courants et du vent actuels.

Selon M. Harbers, 2.800 véhicules se trouvent à bord du Fremantle Highway dont un certain nombre de voitures électriques.