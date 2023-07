Le corps a été retrouvé “grâce” au réchauffement climatique qui fait reculer les glaciers et donc apparaître de plus en plus le corps de personnes disparues il y a plusieurs années.

Le 12 juillet dernier, des alpinistes ont alors retrouvé les restes du corps de cet homme et quelques pièces d’équipement sur le glacier Théodule situé dans le sud de la Suisse. “Une comparaison par ADN a permis d’établir qu’il s’agissait bien de l’alpiniste disparu depuis septembre 1986”, expliquent les autorités locales.

L’homme était âgé de 38 ans lors de sa disparition. Il n’avait plus donné signe de vie alors qu’il devait rentrer d’une randonnée dans les montages.