Le gouvernement national-conservateur italien est accusé d’avoir poussé la Rai à supprimer une émission de l’écrivain anti-mafia Roberto Saviano

La décision est en effet tombée cinq jours exactement après la publication d’un tweet de Roberto Saviano, dans lequel il qualifiait Matteo Salvini de ministre de la Mala Vita, ce qui signifie “ministre de la pègre, de la criminalité”. Ce n’était pas la première fois qu’il utilisait cette expression en visant le leader du parti d’extrême droite, La Lega, qui a d’ailleurs porté plainte en 2018 pour diffamation. Matteo Salvini, alors ministre de l’Intérieur avait à l’époque adressé une menace à peine voilée au journaliste-écrivain en laissant entendre qu’il pourrait lever la protection policière dont celui-ci fait l’objet.

“La liberté d’expression est clairement compromise en Italie”, a dénoncé Roberto Saviano, “si quand une personne critique un ministre, on supprime une émission de télévision, même si c’est une émission anti-mafia. Ils ont supprimé un programme dans lequel je parlais de Don Peppe Diana, un prêtre assassiné par la Camorra. Je devais parler des collaborateurs de justice qui ont révélé des informations sur les relations entre la politique et la mafia”

Un pourfendeur du gouvernement

Depuis 2006 et la sortie de son livre Gomorra, un roman-enquête qui expose les rouages du fonctionnement de la Camorra, la mafia napolitaine, Roberto Saviano est connu dans le monde entier. Sa profonde connaissance des différents groupes mafieux lui a permis de devenir l’un des meilleurs experts de la criminalité organisée en Italie. L’homme l’a payé cher puisqu’il vit sous protection policière depuis seize ans.

Mais dans le débat public italien, Roberto Saviano est aussi devenu le chef de file des détracteurs les plus critiques contre le gouvernement de Giorgia Meloni.

En 2020 lors d’une émission de télévision, Roberto Saviano avait qualifié de “bâtards”, Giorgia Meloni et Matteo Salvini pour leur manque d’humanité envers les migrants. La cheffe du parti post-fasciste Fratelli d’Italia, alors députée, avait déposé plainte et l’écrivain a été renvoyé devant les tribunaux où il risque trois ans de prison. Le jugement est attendu cet automne. “Il n’est pas tolérable que celui qui émet des critiques dures envers le pouvoir soit d’abord attaqué en justice et puis censuré” , a commenté Roberto Saviano qui a reçu le soutien de la Fédération internationale des journalistes.

La main mise de la droite sur la Rai

La présidente de la Rai, Marinella Soldi, a émis des doutes sur le bien-fondé de supprimer une émission contre la mafia et pour la légalité, un vrai thème de service public. Emission qui de plus est déjà enregistrée et donc financée par les deniers publics. Cette prise de position a été directement attaquée par la majorité qui estime que la présidente ne doit pas intervenir dans les choix éditoriaux de l’administrateur délégué de l’audiovisuel public. Mais ce dernier a-t-il décidé seul de supprimer l’émission de Roberto Saviano ? La question est légitime, car le “cas Saviano” a été soulevé par le conseiller de La Lega, membre du conseil d’administration de la télévision publique.

L’arrivée au pouvoir de la droite nationaliste a provoqué une révolution des nominations au sein de la télévision publique, des changements qui impactent la programmation et le contenu des journaux télévisés. “L’Italie est un pays qui fait peur” , a déclaré Roberto Saviano “Il existe un vrai “squadrisme” (du nom des squadrismo, les escadrons fascistes qui intimidaient les communistes dans les années 20, NdlR) contre les intellectuels. Bientôt à la RAI, il ne restera plus que Peppa Pig (un programme pour enfant, NdlR)” faisant allusion aux nombreux journalistes et présentateurs qui ont déjà été poussés vers la porte de sortie ces derniers mois.