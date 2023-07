Après le séisme en Turquie, les poussières toxiques mettent en danger les habitants: “Vous jouez avec ma vie, avec celle de mes enfants”

La famille propriétaire de la maison en train d’être détruite regarde la scène, impuissante. “Je suis une personne en bonne santé normalement, mais aujourd’hui, j’ai du mal à respirer à cause de la poussière”, nous explique Nazli. Elle habite avec sa famille dans un préfabriqué installé juste à côté. Feray Incir, une élue locale arrivée sur les lieux un peu plus tard, assure avoir pris en charge la situation et reproche à Yusuf et Ümit leurs actions.

Des reconstructions à la va-vite

Près de six mois après le séisme de février, ayant fait plus de 50 000 morts selon les chiffres officiels, les travaux de destruction battent leur plein. Le séisme a détruit plus de 300 000 bâtiments et plusieurs villes sont presque entièrement effondrées. Selon l’organisation des Nations unies pour le développement (UNDP), 116 à 210 millions de tonnes de gravats sont à évacuer. Ces gravats, composés des débris des bâtiments détruits, d’électroménagers, de meubles… laissent échapper des poussières toxiques. Les conséquences sur la santé mais aussi sur l’environnement inquiètent les associations et les habitants.

Le gouvernement a fait l’ambitieuse promesse de tout reconstruire en un an. Mais les destructions rapides et le tri des gravats par des entreprises privées ne respectent pas toujours les règles. Elles doivent théoriquement procéder à des arrosages et isoler le sol. Plusieurs associations se sont ainsi rassemblées pour alerter sur les risques sanitaires qui découlent de cette situation. “Nous avons organisé des manifestations, raconte Ümit Güç, les militaires nous ont attaqués, des amis ont été arrêtés”. S’il insiste pour que de l’eau soit utilisée pendant les destructions, il sait que cela ne règle pas tout. EN ruisselant, cette eau peut en effet contaminer les sols, mais cela permet de limiter la poussière et donc l’inhalation de particules dangereuses. Sur les lieux des destructions, il essaye de faire connaître leurs droits aux habitants et alerte sur la dangerosité de cette poussière. Il tente de mobiliser, mais après avoir vécu un tel traumatisme, beaucoup “n’ont plus de forces et sont fatigués. Tout le monde a perdu des membres de sa famille”, se désole Ümit Güç.

Une soupe de particules nuisibles

Ces gravats et la poussière qui s’en échappe peuvent provoquer de nombreux problèmes de santé à court comme à long terme. Selon le représentant de l’Association des médecins de Turquie dans la province d’Hatay, le Dr Ali Kanatli, l’amiante, le mercure, le nickel, les métaux lourds sont particulièrement dangereux et viennent des bâtiments effondrés mais aussi des appareils électroménagers. “Tout se mélange dans l’air lorsque l’on rase les bâtiments endommagés”, explique-t-il. L’exposition à l’amiante peut causer des cancers plusieurs années plus tard, “dix ou quinze ans plus tard”, rappelle le médecin. L’amiante a été interdit tardivement en Turquie, en 2010, et la majorité des bâtiments sont plus anciens. Dès à présent, le Dr Kanatli commence à voir les effets de la poussière sur ses patients, puisque “les autres matériaux peuvent causer des allergies et des maladies pulmonaires à court terme”. L’usage de masques devrait être systématique mais le médecin concède qu’avec la chaleur ambiante, il serait impossible de porter cet équipement toute la journée.

Des décharges à l’air libre

Après la destruction des bâtiments, les gravats sont emportés dans des camions, la plupart du temps sans bâche pour retenir la poussière qui s’en échappe. Ils sont ensuite déposés dans des décharges en plein air. Dans la ville côtière de Samandag, les gravats sont empilés dans une décharge et laissés à l’air libre à quelques mètres de la mer. Un des responsables du site, croisé sur le site accessible au public, sans masque lors de la discussion, assure que le travail est en règle. En montrant des tuyaux, il affirme utiliser de l’eau pour trier les déchets. Conscient qu’à cause du vent, de la poussière peut s’échapper de la décharge, il explique faire “au mieux”. Le travail des pelleteuses continue jusque tard dans la nuit dans les différentes décharges de la ville et des villages avoisinants.

Le choix du lieu de la décharge fait pourtant débat car il est proche de la mer, d’un camp de conteneurs et d’une réserve ornithologique. Certains, comme Michel Atik, fondateur et président de l’Association de protection de l’environnement de Samandag, se demandent si les entreprises déchargent leurs gravats si près des habitations, pour économiser en carburant. “Les oiseaux parcourent des milliers de kilomètres. Ici, ils font une pause, se nourrissent. Cette décharge est dangereuse pour eux”, explique-t-il. Samandag est aussi un lieu de ponte, aujourd’hui en danger, pour les tortues vertes et les tortues Caretta caretta, que Michel Atik surveille également.

La poussière, les gravats sont en outre en train de contaminer tous les sols d’une région où l’agriculture est particulièrement importante. Hatay représente 20 % de la production alimentaire du pays, selon les Nations unies. “Les personnes, les animaux, les plantes et la nature font face à une grande menace”, se désole Michel Atik. Cette contamination des sols affecte la santé des habitants, l’économie de la région va donc continuer à être un problème durable.

Pour Ümit, dont l’association a accueilli plus de 700 enfants pour qu’ils puissent continuer leur scolarisation, sa mobilisation citoyenne est une question de survie. “Nous donnons des cours aux enfants ici. Mais quel sens a cet enseignement, s’ils meurent dans cinq ans à cause de l’amiante ?”, se désole-t-il.