Le pape François a rendez-vous avec plus d’un million de jeunes croyants: voici le programme des JMJ

Dès son arrivée au Portugal, le Souverain pontife sera accueilli au palais présidentiel de Belém, avant de s’adresser aux autorités politiques portugaises ainsi qu’au corps diplomatique et aux membres de la société civile. Cette première journée s’achèvera par une rencontre avec les évêques, les personnes consacrées et les membres de la pastorale de l’Église portugaise au monastère des Hiéronymites situé à l’embouchure du Tage. Jeudi, François rencontrera les jeunes étudiants de l’Université catholique portugaise, un établissement fondé en 1967 et dirigé par les jésuites. Le Pape s’entretiendra ensuite avec les jeunes du réseau Scholas Occurrentes puis se rendra au parc Eduardo VII, l’un des principaux sites des JMJ pour y être accueilli par les jeunes. Le lendemain, François confessera quelques jeunes sur la "place de l’Empereur" lors d’une cérémonie pénitentielle avant de rencontrer les membres de la Caritas et d’autres associations d’aide aux plus pauvres dans un centre paroissial de Lisbonne. Cette journée culminera avec le Chemin de Croix en compagnie des jeunes au parc Eduardo VII.