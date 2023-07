Le Danemark veut interdire les autodafés du Coran

À lire aussi

Inquiet par la perspective d’une nouvelle crise avec les pays musulmans, le ministre libéral des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen, a réuni lundi les porte-parole des partis du Parlement pour trouver “un outil juridique afin d’interdire” ces actes de profanation du livre sacré des musulmans, sans enfreindre la liberté d’expression inscrite dans la Constitution du royaume. “Dimanche il y a eu cinq autodafés devant des ambassades étrangères au Danemark, et sept ont été signalés lundi. Il faut que ça cesse” a-t-il déclaré à la télévision DR condamnant ces incidents “perpétrés par un très petit nombre de personnes qui ne servent qu’à créer la division”. C’est pourquoi la coalition gouvernementale (sociaux-démocrates, libéraux et centristes) a décidé, dit-il, d'” examiner comment mettre un terme aux outrages d’autres pays, en conflit direct avec les intérêts et la sécurité des Danois.”

Voulant anticiper les tensions qui s’annoncent, le chef de la diplomatie a appelé le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique, Hussain Ibrahim Taha, pour lui assurer que le Danemark condamnait fermement ces actes offensants et qu’il était “désireux d’entretenir de bonnes relations amicales” avec les 57 États membres de l’OCI. Ces derniers devaient se réunir lundi pour prendre une position commune face aux nombreux autodafés du Coran au Danemark et en Suède, qui suscitent des vagues d’indignation dans le monde musulman.

M. Taha a fait part à M. Rasmussen du “mécontentement” des membres de l’OCI face aux cas répétés d’insultes au Coran “sous prétexte de liberté d’expression”, appelant les autorités danoises “à œuvrer pour prendre les mesures nécessaires” afin d’éviter que cela ne se reproduise à l’avenir.

Une tâche difficile

Mais la tâche du gouvernement danois n’est pas aisée car une interdiction reviendrait à compromettre la liberté d’expression à laquelle les Danois sont très attachés. “Nous n’avons pas une totale liberté d’expression, a rappelé néanmoins M. Rasmussen, car “il y a des limites à ce que l’on peut dire”, faisant référence à un article de loi sur le racisme qui réprime les actes insultants et l’incitation à la haine envers les citoyens en raison de leur race et religion.

Pas de quoi convaincre plusieurs partis de droite, populistes et de gauche qui critiquent la proposition du gouvernement estimant qu’il “n’y a pas lieu de limiter la liberté d’expression”.

Stockholm pointe Moscou du doigt

La Suède voisine est en train d’étudier également des pistes pour interdire les autodafés du Coran ces derniers mois. Ceux-ci ont en effet soulevé de vives protestations, notamment en Irak et en Turquie. Stockholm accuse en outre la Russie d’utiliser ce levier pour tenter de saboter son entrée dans l’Otan, sujette à la ratification du Parlement turc à l’automne. Selon le gouvernement suédois, le pays a été la cible de campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, orchestrées depuis Moscou.

L’Agence suédoise de défense psychologique (MPF) a pu établir que les autodafés du Coran seraient la dernière tentative de ternir l’image du royaume scandinave dans le monde musulman. “Ce n’est pas le gouvernement suédois qui est derrière les autodafés du Coran” a martelé le ministre suédois de la Protection civile, Carl-Oskar Bohlin, la semaine dernière. “La Suède n’a pas pour tradition de brûler les saintes écritures. Au contraire, la Suède est un pays laïc où règne la liberté de religion” a-t-il souligné.