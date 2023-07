Sunak enterre les ambitions climatiques britanniques

L'extraction en mer du Nord est "meilleure pour notre sécurité énergétique", qui ne dépendra "plus de dictateurs étrangers", a vanté avec enthousiasme Rishi Sunak. Ces ressources domestiques nécessiteront "deux, trois, quatre fois" moins d'émissions de CO2 qu'en étant acheminées depuis l'autre côté du globe, a-t-il encore affirmé.

À lire aussi

Tollé parmi les défenseurs de l’environnement

Cette annonce au cœur de l’été survient en plein questionnement dans le pays à l’égard de certaines politiques vertes pour des foyers durement éprouvés par l’inflation. Inflation en partie alimentée par le Brexit qu’a soutenu le parti conservateur de M. Sunak.

Le Premier ministre s’oppose frontalement à l’opposition travailliste qui, donnée largement en tête en vue des élections législatives de 2024, veut mettre fin à l’octroi de nouvelles licences d’exploration en mer du Nord.

Accusant le chef du gouvernement de tenter de "polariser le débat climatique et marquer des points politiques bon marché", Greenpeace a réfuté l'argumentaire de l'exécutif : "Les carburants fossiles ne sont pas nationalisés au Royaume-Uni", ils appartiennent aux entreprises qui les extraient "et seront vendues au plus offrant sur les marchés internationaux". "Sunak est pire qu'un criminel de guerre", a accusé de son côté l'organisation Just Stop Oil, dont les militants mènent quasi quotidiennement des actions coup de poing pour réclamer la fin de tout nouveau projet d'exploration fossile.

À lire aussi

Les politiques vertes semblent vaciller au Royaume-Uni, notamment depuis la défaite surprise du Labour face aux conservateurs dans une élection locale dans l’ouest de Londres. Ce résultat a été mis sur le compte de la défiance des électeurs face à l’extension prévue fin août d’une taxe sur les véhicules polluants à l’ensemble du Grand Londres voulue par le maire travailliste Sadiq Khan.

Selon un sondage YouGov du printemps, 65 % des Britanniques se disent inquiets des conséquences du changement climatique, mais ils s'opposent majoritairement à la plupart des mesures qui leur demanderaient un effort personnel. Un rapport des services météorologiques britanniques a pourtant averti récemment que les températures records de l'été 2022, où les 40 °C ont été dépassés, paraîtraient "fraîches" d'ici à la fin du siècle.