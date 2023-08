Caroline raconte l’horreur vécue par sa maman, droguée par son mari et violée par 83 inconnus: "Comme si une bombe avait explosé dans mon salon"

"C’est comme si une bombe avait explosé dans mon salon", raconte cette cadre au service communication d’un groupe du CAC 40, lorsqu’elle nous reçoit, chez elle. Sa maison de plain-pied est nichée en lisière de forêt, dans les Yvelines. Caroline Darian termine sa journée de télétravail, l’air décontractée avec ses Birkenstock dorées, ses bijoux fantaisie et son tee-shirt affichant trois fois "Women". La décoration est à son image : confortable mais pas ostentatoire. Les baies vitrées donnent sur le jardin. Son mari, qui occupe un poste à responsabilité dans les médias, ouvre un parasol pour que l’on discute à l’ombre. Ensemble depuis une vingtaine d’années, le couple a d’abord vécu à Paris avant de s’exiler ici, dans la maison d’enfance de monsieur. "C’est un environnement extrêmement privilégié", commente celle qui a voté "sans conviction" pour Macron, faute de "meilleure option", précise-t-elle. Son mari s’éclipse pour aller récupérer leur fils de 9 ans à l’école. Son chien Ginger, un Golden, accourt pour quémander quelques caresses.

"Personne ne mesure le prix du banal tant qu’on ne l’a pas perdu", écrit Caroline Darian dans un récit publié en avril 2022 chez JC Lattès. Imprégnée par ses lectures de Camille Kouchner, de Flavie Flament et de Vanessa Springora, cette primo-écrivaine s’est mise "très tôt à tenir un journal de bord". Son roman familial qui bascule vers le tragique s’est écoulé à plus de 10 000 exemplaires – un joli petit succès. Elle y confie son passage aux urgences psychiatriques, peu après qu’un officier de police lui a montré deux clichés extraits des disques durs paternels, figurant une même femme blonde endormie en sous-vêtements, dans une posture inhabituelle. N’en croyant pas ses yeux, Caroline Darian avait d’abord assuré que ce n’était pas elle. La présence d’une même tache brune sur la peau l’a forcée à se rendre à l’évidence. "Je suis certaine d’être inconsciente mais je ne saurai jamais ce qu’il s’est passé", soupire-t-elle, en agitant un exemplaire du Midi olympique pour s’aérer. On est tous sportif dans sa famille. Son père était amateur de courses cyclistes. Elle est inscrite dans un club de rugby, mais n’a plus le temps d’aller aux entraînements. Son temps libre est désormais en grande partie consacré à l’activisme contre la "soumission chimique".

C’est le terme consacré pour qualifier l’administration de substances psychoactives à l’insu d’une victime. "La moitié des cas a lieu dans la sphère intrafamiliale", martèle Caroline Darian, qui a lancé le hashtag #Mendorspas, multiplie les interventions dans la presse et lance bientôt son association.

À lire aussi

Son sens de la communication se ressent dans sa capacité à faire jouer son carnet d’adresses. L’agence Havas, où elle a quelques amitiés, l’a épaulée pro bono. Des personnalités comme Olivia Ruiz et Daphné Bürki posent pour sa campagne sur les réseaux sociaux. La gynécologue et fondatrice de la Maison des femmes à Saint-Denis, Ghada Hatem, est une autre alliée. Quelques jours auparavant, toutes les deux avaient rendez-vous au ministère de la Santé pour réfléchir à une meilleure prise en charge médicale de ces victimes. "J’ai gagné en expertise sur un sujet que je connais presque plus que les médecins", observe Caroline Darian. Elle réfute l’étiquette de "féministe" et préfère parler de "cause des femmes". Pour ses amis, c’est surtout une "Xena la guerrière", son surnom, car elle est "sur tous les fronts". Elle glisse : "C’est ma façon à moi de gérer toute cette peine."

Les premières semaines post-cataclysme, des crises d’angoisse l’assaillaient, avec "toutes ces questions qui se bousculent quand on a un lien de parenté avec un criminel" : "La perversité se transmet-elle entre les générations ?" ou "Vais-je moi aussi vriller un jour ?" En thérapie, et placée sous antidépresseur, elle coupe court au doute : "Lui a toujours eu une espèce de duplicité." "Darian" est un nom de plume. Dans la vie civile, elle porte celui de son époux. L’un des prénoms de son fils, en revanche, était celui du grand-père. Elle l’a fait supprimer à l’état civil pour "rompre la filiation". Caroline Darian ne parle plus de père mais de "géniteur". S’agit-il d’un deuil ? La réponse est implacable : "Ce serait lui faire trop d’honneur."

Ce "géniteur" recrutait ses tortionnaires via un site de rencontre scabreux. La police détient les enregistrements de viols perpétrés par 83 hommes, dont 51 ont pu être identifiés. Ils ont entre 22 et 71 ans au moment des faits. L’un est pompier, l’autre journaliste, gardien de prison, infirmier. "C’est monsieur Tout-le-Monde", tacle Caroline Darian, qui ne supporte pas de savoir qu’"une trentaine de mecs sont toujours dans la nature et conservent donc une vie normale".

Prévu pour 2024, le procès devrait durer plusieurs mois, dans un espace spécialement aménagé, peut-être le parc des expositions d’Avignon. "J’attends qu’ils prennent tous très, très, cher, insiste Darian. Cela doit faire jurisprudence." Il pourrait s’ériger en procès emblématique de l’ère #MeToo, en symbole de la banalité du mal. Il pourrait tout aussi bien se dérouler à huis clos, une option envisagée par certaines parties civiles. L’exposition médiatique n’a jusque-là pas toujours été bien vécue, y compris par sa mère, quand les journalistes révèlent des "détails sordides" sans avoir "l’élégance", juge-t-elle, de les leur signaler. La cadre a déjà lu tout le dossier "pour savoir à qui [elle] a affaire" et prévient : "Il y a de quoi devenir dingue." Elle s’inquiète : "Dans quel état va ressortir ma mère de tout ça ?" Pour l’instant, elle serait "presque dans le pardon", selon sa fille, qui souffle : "Nous ne sommes plus aussi proches que nous l’avons été. Je n’ai plus de père, et pour ainsi dire quasi plus de maman."

Quelques dates clés:

Janvier 1979 Naissance à Corbeil-Essonnes.

Novembre 2020 Interpellation de son géniteur.

Avril 2022 Et j’ai cessé de t’appeler papa (JC Lattès).

2024 Procès de son géniteur et des autres accusés.