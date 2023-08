Eric Naulleau avoue avoir failli en venir aux mains avec Jean-Luc Mélenchon: “Il est parti en courant”

”J’ai failli me battre avec Mélenchon”, lance tout d’abord l’ancien critique de Laurent Ruquier dans l'émission 'On n’est pas couchés'. “Je sais que les images existent et qu’elles ne sont jamais sorties. Je lance donc un appel à Cyril Hanouna et aux équipes de 'Balance Ton Post' car je sais que vous avez les images”.

Eric Naulleau revient ensuite sur les causes de cette tension entre Jean-Luc Mélenchon et lui-même. “Pour participer à 'Balance Ton Post', Mélenchon avait posé une seule condition : que je sois viré du plateau. Mais j’animais l’émission d’après donc j’attendais dans les coulisses avec mes chroniqueurs […] Au moment où on change d’émission, il y a une page de pub, ce qui fait qu’on prend notre temps. Donc Mélenchon reste un peu pour discuter avec Hanouna et moi j’arrive à ce moment-là et j’attends poliment, je fais la bise à Cyril (Ndlr : Hanouna) et ciao.”

C’est à ce moment-là que Jean-Luc Mélenchon et Eric Naulleau se croisent sur le plateau et que les deux hommes s’invectivent. “Je dis 'Bonjour monsieur Mélenchon', il me répond 'bonjour monsieur Naulleau' et là je lui réponds 'en tout cas, vive la démocratie et la liberté d’opinion'. Mélenchon revient alors vers moi et là, je ne sais pas ce qui lui prend”, explique Eric Naulleau.

Ce dernier explique que l’homme politique de La France Insoumise est devenu vert de rage et a tenté d’en venir aux mains avec l’ancien comparse d’Eric Zemmour. “Il s’est penché vers moi avec tous les signes de vouloir s’en prendre physiquement à moi”, déclare-t-il avant de reconnaître avoir vu rouge, lui aussi, suite à cela. “Pendant 5 secondes, j’ai eu un voile rouge sur moi et j’ai fait le tour de la table pour aller le trouver. Je ne sais pas ce qu’il se serait passé mais Mélenchon est parti en courant puisque c’est quelqu’un qui n’est pas très courageux en plus de tout ce qu’on peut dire sur lui.”