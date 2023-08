Le gaz produit au Royaume-Uni est-il vraiment quatre fois plus propre que celui importé ? "C’est un argument très très fallacieux”

”Même lorsque nous atteindrons le niveau zéro en 2050, un quart de nos besoins énergétiques proviendra toujours du pétrole et du gaz, et la production nationale de gaz n’affiche qu’un quart ou un tiers de l’empreinte carbone du gaz importé”, assure-t-il auprès de la BBC. L’élu conservateur assure également que ces licences permettront au pays d’améliorer la sécurité énergétique et de ne plus dépendre de “dictateurs étrangers”. Un argumentaire qui ne convainc ni les députés de l’opposition travailliste – et parfois de son propre parti – ni les groupes de défense de l’environnement… Pas plus que les experts en la matière qui, dans les médias, remettent en cause les données avancées par le Premier ministre conservateur.

Une généralisation incorrecte

Les chiffres cités par le leader des tories proviennent d’une analyse de l’Autorité de transition de la mer du Nord (NSTA), une entreprise détenue par le Secrétariat d’État britannique chargé de la sécurité énergétique et de la neutralité carbone, qui compare l’intensité carbone du gaz naturel liquéfié (GNL) importé au gaz produit localement sur les côtes du Royaume-Uni.

Selon cette publication, le gaz produit dans le pays est en moyenne presque “quatre fois plus propre” que le gaz importé sous forme de GNL, “à l’exception des importations par gazoduc en provenance de Norvège”. Une précision dont le Premier ministre n’a pas tenu compte et qui est pourtant essentielle. En effet, selon les données reprises dans cette même analyse, le pays a importé 62 % de son gaz naturel en 2022, dont 34 % provenaient de Norvège. Or, ces importations n’étaient responsables que de 7 % des émissions liées à l’approvisionnement du pays. Le gaz naturel en provenance du Royaume-Uni, qui représentait 38 % des réserves, était quant à lui lié à 24 % des émissions. Ce sont les importations de gaz américain (14 %) qui ont émis le plus de dioxyde de carbone (35 %).

Approvisionnement en gaz du Royaume-Uni et émissions de CO2 liées, par source. ©NSTA

De plus, le document précise que “compte tenu de l’absence de surveillance, de mesures et de déclarations normalisées des émissions à tous les stades du cycle de vie du gaz naturel”, toutes ces valeurs sont des estimations. “Vérifier l’empreinte carbone d’un combustible est quelque chose de très complexe”, confirme auprès de La Libre Adel El Gammal, professeur de géopolitique de l’énergie à l’ULB et secrétaire général de l’Alliance européenne de recherche sur l’énergie (EERA). Il explique que plusieurs facteurs sont à prendre en compte. “Si on prend le gaz par exemple, au-delà du carbone libéré quand on le brûle, il y a sa chaîne d’approvisionnement, dont l’extraction et l’acheminement.”

Certaines méthodes d’extraction libèrent en effet moins de “gaz fugitif”, c’est-à-dire de perte, que d’autres. “En Norvège, ce sont des technologies extrêmement pointues, il y en a très peu, détaille l’expert. C’est beaucoup moins le cas des gaz de schiste aux États-Unis, puisqu’il s’agit d’un gaz qui est diffus”. Pour y accéder, il est nécessaire de fragmenter la roche, ce qui provoque beaucoup de fuites de méthane dans l’atmosphère.

Quant au transport, là aussi, tout dépend de la méthode choisie. “La plupart des pipelines russes qui approvisionnaient l’Europe avaient 30 à 40 ans d’âge, avec des pertes gigantesques aux soudures. On estimait que 10 à 20 % du gaz transporté étaient perdus”, explique le professeur El Gammal. Il souligne qu’à l’inverse, les pertes sont minimisées par les transports modernes, avec environ 5 % de la cargaison d’un méthanier qui s’évapore sur un voyage de trois semaines.

Le problème est ailleurs

Selon lui, il est donc incorrect de généraliser et de parler de quatre fois moins d’émissions de CO2 pour le gaz produit au Royaume-Uni. Le professeur El Gammal dénonce un argument “très très fallacieux”. “Quand on regarde le cycle de vie du gaz, les émissions principales, c’est quand on le brûle”, rappelle notre interlocuteur. Selon les estimations actuelles, 60 à 80 % des émissions du cycle de vie du gaz naturel seraient dues à sa consommation. “C’est extrêmement trompeur comme façon de faire. L’empreinte carbone est peut-être plus faible sur l’extraction et le transport, mais globalement, c’est probablement assez marginal comme différence.”

En cherchant non pas à limiter la production d’énergies fossiles, mais seulement les émissions dues à leur approvisionnement, Rishi Sunak se trompe de cible. Les multiples rapports des scientifiques – dont ceux du Giec et de l’Agence Internationale de l’Énergie (EIA) – sont en effet sans équivoque. “Pour limiter la casse – et on parle vraiment de casse dans ce cas-ci – , il faut absolument infléchir la consommation d’énergie fossile, que ce soit charbon, pétrole ou gaz, rappelle le professeur de l’ULB. Le fait de créer une nouvelle licence, ça va évidemment totalement à l’encontre de cet objectif, c’est indiscutable.”

Quant à l’argument de la sécurité énergétique, il s’agit là aussi d’une méconnaissance du système. Comme le pointait Greenpeace UK, les compagnies énergétiques ne sont pas nationalisées, ce qui signifie que les énergies fossiles extraites en mer du Nord se retrouveront sur le marché international, impactant leur prix.