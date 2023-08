Le Pape rassemble un million de jeunes pour combattre “l’esprit des selfies”

C’est en 1984 que l’idée de lancer des Journées mondiales pour la jeunesse naît dans la tête de Jean-Paul II. L’idée est simple : alors que la foi peine à se transmettre d’une génération à l’autre, le pape polonais entend rassembler les jeunes de tous les continents pour des journées de prières, d’enseignement, de rencontres, de fraternité et d’unité. Si l’évangélisation par les “pères” ne fonctionne plus, il faut promouvoir l’évangélisation par les “pairs”, et offrir aux jeunes catholiques (de 18 à 30 ans) l’occasion de goûter à “l’universalité” de l’Église. Très vite, le succès est au rendez-vous. Rome, Buenos Aires, Denver, Manille, Paris, Cologne, Toronto, Sydney, Rio… accueilleront successivement ces rencontres qui rassemblent parfois plusieurs millions de participants. Dès les années 80, avec la chute du communisme et l’avènement généralisé du libéralisme matérialiste critiqué par l’Église, Jean-Paul II entend aussi que les JMJ soient le ferment d’une mondialisation joyeuse et fraternelle, comme le souligne notamment l’historien Charles Mercier dans son ouvrage L’Église, les jeunes et la mondialisation. Une histoire des JMJ (Bayard, 2020).

Ces journées n’enrayent pas la désaffiliation à la foi catholique qui touche la jeunesse d’Occident, au Portugal comme ailleurs, mais plusieurs enquêtes (en Italie et en Allemagne notamment) ont noté qu’elles avaient suscité des vocations religieuses, resserré des liens entre croyants et encouragé la vie de prière, en tout cas sur le moyen terme. De quoi former des “minorités créatives”, chères au pape Benoît XVI, capables de témoigner explicitement de leur foi auprès de leur entourage.

À lire aussi

Pour une jeunesse “en mouvement”

Dans un Portugal marqué comme beaucoup d’autres pays par les crimes de pédophilie commis au sein de l’Église, ces JMJ seront aussi pour le Pape l’occasion non pas de tourner la page (François doit rencontrer en privé cette semaine des victimes d’agressions sexuelles), mais d’offrir un autre visage du catholicisme. Ils devraient marquer aussi le pontificat d’un pape âgé de 86 ans qui a toujours été soucieux de s’adresser à la jeunesse. La thématique de cette semaine est d’ailleurs une phrase tirée de l’Évangile de Luc : “Marie se leva, et s’en alla en hâte”. Elle évoque la réaction de Marie après avoir appris qu’elle allait donner naissance à Jésus. “Marie aurait pu se concentrer sur elle-même, sur les inquiétudes et les craintes dues à sa nouvelle condition”, a écrit François en amont des JMJ. Mais “elle ne reste pas à se faire des selfies ni à se vanter”, ajouta-t-il dans une vidéo promotionnelle. “La première chose qu’elle fait, c’est de s’élancer en toute hâte, pour servir et pour aider. Elle se lève et sort à la lumière du soleil, là où il y a de la vie et du mouvement. [Elle] est le modèle des jeunes en mouvement.”

Telle devrait être la tonalité des discours du Pape cette semaine et ce week-end. En 2013, lors des JMJ de Rio, il encourageait déjà la foule à “faire du bruit”. “Je veux que vous vous fassiez entendre dans les diocèses, je veux qu’on sorte, je veux que l’Église sorte sur les routes, je veux que nous nous défendions de tout ce qui est mondanité, immobilisme, de ce qui est commodité, de ce qui est cléricalisme, de tout ce qui nous tient enfermés sur nous-mêmes.”

À lire aussi

Deux mille jeunes Belges seront de la partie

Mardi soir et mercredi matin, ce sont 2000 jeunes Belges qui ont rejoint Lisbonne. Plusieurs centaines d’entre eux sont partis avec “Church4You”, la coordination nationale des activités jeunes dans les diocèses de Belgique. Avant les JMJ en tant que telles, Church4You permettait aux jeunes de vivre une première semaine de festival chrétien, dans la ville de Portimao au sud du Portugal. “Le groupe des Belges est assez éclectique, témoigne Anaïs Guérin qui coordonne Church4You. Il témoigne de parcours de foi parfois aux extrêmes. Certains jeunes sont pratiquants, d’autres ne sont pas baptisés.” Cette diversité est d’autant plus importante, que Church4You rassemblait cette année les diocèses francophones, mais aussi plusieurs mouvements d’Église aux sensibilités différentes (la Communauté du Chemin Neuf, la Fraternité de Tibériade, la Communauté de l’Emmanuel, Fondacio…)

Enseignements, messes, temps de prière, moments de détente, sport… fut le menu de leur première semaine à Portimao. À Lisbonne, d’ici à dimanche, les temps forts seront également rythmés autour de nombreuses rencontres interculturelles, formations et temps de prière. Vendredi, un “Chemin de Croix” sera célébré avec le Pape, samedi soir et dimanche matin une veillée et une messe finale seront aussi vécues avec François.

Tout le défi, pour l’Église en Belgique comme ailleurs, est que ces JMJ ne soient pas que du “sucre rapide” qui retombe très vite. Anaïs Guérin en est consciente. “Nous souhaitons que cette semaine portugaise ne soit pas un one shot, mais qu’elle permette aux jeunes d’approfondir leur foi et leur engagement. Pour cela, nous organisons un ‘Festival JMJ Belgium' les 21 et 22 octobre à l’Abbaye de Maredsous. Nous essayerons ensuite d’être à l’écoute de la créativité des jeunes, pour accompagner leurs initiatives spirituelles et sociales au sein des paroisses et des diocèses du pays.”

Témoignages de Belges présents sur place

Céline Ghysselinckx, étudiante en psychologie à l’UCLouvain (24 ans). “C’est la première fois que j’assiste aux JMJ, et j’y suis venue assez naturellement. Belgo-équatorienne, issue d’un milieu catholique, je souhaitais depuis longtemps m’y rendre. D’autant plus que je suis dans une période de ma vie qui me questionne beaucoup sur ma foi, et que je souhaitais vivre une expérience ressourçante. Ce que je vis ici spirituellement et humainement me permet de trouver progressivement une unité entre les différentes dimensions de mon être, entre ce que je vis et ce que je souhaite vivre, entre mon cœur et ma tête. Retrouver cette unité était mon grand désir, et tout me permet d’avancer dans cette voie : les moments de prière, les topos, les workshops, les discussions… J’ai vraiment l’impression que Dieu est profondément délicat avec moi et qu’il prend soin de moi durant ces jours, et cela me donne le souhait de prendre soin des autres.”

Pierre-Hugues Jean, enseignant (26 ans). “Après Cracovie en 2016, c’est la deuxième fois que j’assiste aux JMJ. Il y a sept ans, ma conversion était récente et j’avais été très marqué par ce que nous avions vécu spirituellement et humainement. Les enseignements, axés sur le pardon, étaient édifiants, et je garde un très bon souvenir des familles polonaises qui ne parlaient ni français ni anglais, mais qui nous avaient accueillis avec une grande générosité et avec lesquelles nous avions échangé à force de signes. Cette année, je pars avec mon épouse et un groupe d’amis de Louvain-la-Neuve. Nous avons la chance de vivre des temps très fraternels, profonds et forts. Le groupe des Belges rassemble aussi différents diocèses et mouvements de l’Église. Nous faisons concrètement l’expérience que nous pouvons vivre la même vie de foi, mais avec des accents multiples et complémentaires. C’est très riche.”

Louis Tonneau, séminariste chez les Jésuites (34 ans). “C’est la première fois que j’assiste aux JMJ, et je suis marqué par la joie et la fraternité qui a grandi dans le groupe. Avant de rejoindre Lisbonne lundi, nous avons vécu un festival à Partimao qui rassemblait 4000 jeunes. Ces journées avaient tout d’un festival classique : des concerts, du soleil, des bars, des rencontres, des moments de fêtes… Mais il y avait en plus la dimension spirituelle qui fut très forte. Je suis impressionné de voir combien les jeunes étaient demandeurs de cette dimension. Vous auriez dû voir la soirée de confession : des dizaines de prêtres ont confessé des centaines de jeunes qui faisaient la file. Des moments festifs laissaient la place à des instants de prières impressionnants de silence et d’intensité. Les ateliers et les enseignements, parfois exigeants, étaient pleins eux aussi. Le groupe des Belges est divers, mais tous partagent la même soif de Dieu et le même souhait de nourrir leur foi. C’est un beau cadeau pour nous, séminaristes, religieux, prêtres ; cela fait chaud au cœur, ça requinque.”