L’orthodoxie ukrainienne se débarrasse peu à peu de l’influence de Moscou, une rupture historique

Les ressorts de cette procédure sont complexes, mais ils se basent sur une décision simple du ministère de la Culture qui a rompu le bail de l’Église orthodoxe russe, enregistrée en Ukraine comme l’Église ukrainienne du patriarcat de Moscou. Le clergé devait quitter les lieux d’ici au 29 mars dernier.

L’affaire étant bloquée en appel, le ministère de la Culture a entrepris, entre-temps, d’inspecter et prendre possession des locaux non occupés par des membres du clergé. Avec, systématiquement, la même scène, très médiatisée, conclue par l’intervention d’inspecteurs de police.

Un déclin inéluctable

Clergé, fidèles et avocats ont beau faire obstruction, les jours de l’Église russe à la Laure des grottes semblent bel et bien comptés. En mettant fin au bail de location, le ministère de la Culture a marqué une rupture historique : l’Église occupait ces lieux sans discontinuer depuis 1688, dans le contexte de la prise de contrôle graduelle du territoire ukrainien par Moscou. Longtemps controversée, la présence de l’Église russe dans ce monastère prestigieux du centre de Kiev est devenue inacceptable suite à l’invasion brutale du 24 février 2022.

Les questions de légitimité s’ajoutent à de sérieux soupçons de complicité du clergé avec l’envahisseur. Des accusations récurrentes depuis l’annexion de la Crimée et le début de la guerre du Donbass en 2014, qui se sont multipliées cette dernière année. Le chef de l’Église russe en Ukraine, le métropolite Onuphre, se défend de toute implication politique. Il a tenté, sans convaincre, de se dissocier de sa hiérarchie moscovite. Malgré tout, des prospectus et symboles pro-russes, trouvés lors de perquisitions, ainsi que des enregistrements téléphoniques incriminants, justifient depuis avril la mise en résidence surveillée du métropolite Pavel, en charge de la Laure de Kiev.

Une Église d’Ukraine qui s’ancre dans la chrétienté occidentale

Dans le viseur des autorités et de la société ukrainiennes, l’Église russe est aussi déstabilisé par la montée en puissance de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Fondée en 2018 comme un contre-modèle à l’Église russe, elle est autorisée à occuper un nombre croissant de locaux de la Laure de Kiev. Elle s’est distinguée en y célébrant, le 11 juin, une messe à la mémoire du hetman (chef cosaque) Ivan Mazepa. En rébellion contre le tsar à partir de 1708, il avait été frappé d’anathème par Moscou. Cette première historique a rétabli “une justice mémorielle, un signe de plus que les Ukrainiens se réapproprient leur histoire”, s’est félicité Oleksandr Tkatchenko, le ministre de la Culture.

Tout en s’émancipant, la jeune Église d’Ukraine se rapproche aussi de la chrétienté occidentale. À partir du 1er septembre, le calendrier liturgique julien classique sera remplacé par le julien moderne, lui-même synchronisé sur le calendrier grégorien en vigueur dans le catholicisme. Le décalage de deux semaines entre les deux éphémérides est conséquent. Noël ne sera plus fêté que le 25 décembre en Ukraine, contre le 7 janvier en Russie. Une transition “difficile, mais qui s’impose pour assurer le bon fonctionnement de notre Église”, a expliqué le métropolite Épiphane, chef de l’Église d’Ukraine.

Par ces changements majeurs, la direction ecclésiastique ne fait que refléter une tendance sociologique de fond. Selon un sondage du centre Razoumkov, seuls 4 % des Ukrainiens se revendiquent aujourd’hui de l’Église russe, contre plus de 20 % auparavant. Plus d’un millier des quelque 12 000 paroisses du patriarcat de Moscou se sont réenrégistrés auprès de l’Église d’Ukraine. Bien que la plupart des transitions sont empêtrées dans de complexes procédures juridiques, le phénomène est indéniable. “La rupture a été consommée le 24 février 2022,” constate Maksym Ostapenko, jeune fidèle rencontré à la Laure des grottes début juin. “Le patriarche Kyrill de l’Église russe soutient l’invasion comme une ‘guerre sainte’. On ne peut plus imaginer une Église russe qui prêcherait sur notre sol pour la mort de nos compatriotes.”