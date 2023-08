Sur plusieurs îles écossaises, le courrier est désormais livré d'une manière bien particulière

Courrier et colis s'envoleront depuis Stromness, la deuxième ville de l'archipel, pour les îles de Graemsay et Hoy, situées à quelques kilomètres au sud. "Tout ce qui peut contribuer à maintenir le service universel, en particulier dans des zones où les îles sont difficiles à atteindre", mérite d'être "soutenu", a déclaré dans un communiqué Alistair Carmichael, député des Orcades et des Shetland, archipels situés au large des côtes nord-est de l'Écosse.