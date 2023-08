Elle se fait refuser l’accès à une attraction à cause de son physique: le Parc Astérix contraint de s'excuser

Toutatis, ce grand huit, est l’attraction la plus rapide de France. On y atteint une vitesse de 110 km/h. Mais Madeleine n’a hélas pas pu prendre part à l’attraction car le personnel n’a pas réussi à fermer le harnais de sécurité de son chariot, à cause de sa corpulence.

Madeleine a dès lors été invitée à quitter l’attraction. “C’était une situation réellement honteuse”, a réagi la trentenaire.

Le Parc Astérix a présenté ses excuses et compte demander à son fournisseur de prévoir des chariots plus adaptés aux personnes plus fortes.

A noter qu'une fois que Madeleine est sortie de l’attraction, le manager est venu près d’elle et a voulu lui proposer une compensation, ne cautionnant pas ce qu’il venait de se passer. Mais Madeleine ne voulait pas connaître une nouvelle expérience humiliante et est rentrée chez elle.