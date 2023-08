”Les opérations de sauvetage en mer ne créent pas un appel d’air pour la migration vers l’Europe”

L’argument a pourtant déjà été cent fois avancé, essentiellement par les partis européens de droite et d’extrême droite. C’est notamment sur base de cette affirmation que l’Union européenne a mis un terme à un terme à l’opération Mare Nostrum, en 2014. C’est aussi la justification utilisée par des pays comme la Grèce ou l’Italie pour tenter de criminaliser et entraver l’action des bénévoles des organisations non gouvernementales (ONG) qui mènent des opérations de sauvetage. En janvier dernier, le gouvernement italien dirigé par la Première ministre d’extrême droite Giorgia Meloni a établi un “code de conduite” qui réduit le champ d’action de ces ONG.

Un argument simpliste

”Avec cette étude, nous voulions contrer la simplicité de l’argument de l’appel d’air, avec une approche plus complexe de la migration et les raisons de la mobilité humaine”, pose Alejandra Rodriguez, de l’Université de Postdam, co-autrice de l’étude. Celle-ci couvre a période 2011-2020, elle-même divisée en trois phases : une correspondant à la durée de l’opération européenne Mare Nostrum (octobre 2013-2014) ; celle du développement des opérations de sauvetage privées (menées par des ONG, dès août 2014) et enfin la période qui suit la mise en œuvre de l’accord passé par l’Union européenne avec la Libye, dès 2017, pour que celle-ci récupère les embarcations avant qu’elles atteignent les eaux européennes.

L’étude est basée sur une vaste collecte de données relatives aux tentatives de traversées, au nombre d’embarcations renvoyées en Libye et en Tunisie ainsi qu’aux décès recensés. Elle s'appuie aussi sur l’utilisation de modèles prédictifs des flux migratoires sur base de facteurs tels que le nombre de missions de sauvetage, le taux de change, les prix des matières premières, le taux de chômage, les conflits, la violence, le flux du trafic aérien entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe et, enfin, la météo.

”Nos recherches montrent que les opérations de sauvetage n’ont pas entraîné une augmentation des flux migratoires mais qu’elles sont une réponse apportée à ceux-ci”, ajoute Mme Rodriguez. Même sans ces opérations, les flux auraient été les mêmes, leur augmentation étant liée aux conflits, à la violence, aux persécutions politiques, à la détérioration des conditions économiques, aux désastres naturels dans les pays de départ ainsi qu'aux conditions météo au moment de la traversée. “Le dernier kilomètre pèse très peu dans la décision des migrants” de faire la traversée, complète Stefano Iacus (Harvard), un autre auteur de l’étude.

La politique de dissuasion ne fonctionne pas

En revanche, l’étude démontre que l’action des gardes-côtes libyens, financées par l’Union européenne, a bien eu un impact sur les flux. Les auteurs notent cependant que cela coïncide avec la détérioration des droits humains des migrants tant lors des interceptions de bateaux par les garde-côtes libyens que dans les centres de détention créés dans ce pays.

”Si on met l’étude en perspective de la politique migratoire européenne, on constate que le nombre d’arrivées et de naufrage est à nouveau en hausse”, pointe une troisième autrice, Ramona Rischke (DeZIM Institute). Conclusion : “La politique de dissuasion de l’Union européenne et des pays partenaires ne décourage pas les gens de tenter de rejoindre l’Europe par ces routes dangereuses”, insiste le Dr Rischke. “Le récit de l’appel d’air a contribué à influencer les dirigeants politiques et à façonner les politiques de dissuasion. Il est temps d’en finir avec ça”, ajoute-t-il.

”Selon l’Organisation mondiale pour les migrations (OIM), depuis 2014, au moins 22 000 migrants sont morts ou portés disparus en tentant de traverser la Méditerranée centrale pour rejoindre l’Europe, et la réalité est sans doute pire encore”, rappelle le quatrième auteur Julian Wucherpfennig (Hertie). “Notre étude montre que ce nombre aurait moins choquant, s’il n’y avait pas eu tant d’effort des États de freiner les opérations de sauvetage.”