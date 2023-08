Ayant reçu l’appel au secours, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée a rapidement réagi en demandant à un bateau dans les environs du naufrage. Moins d’une heure plus tard les secours sont arrivés aux abords du yacht en détresse.

La cause de la perte du bateau était donc une voie d’eau (NdlR : une entrée d’eau imprévue dans un navire par la suite d’une ouverture dans la coque sous la ligne de flottaison) à l’avant tribord de la coque. Le propriétaire italien du yacht a activé les pompes et maintenu les moteurs en fonctionnement afin de retarder l’inévitable. Mais en vain, face à l’importance du débit de la traversée d’eau à l’intérieur du bateau, les secours n’ont rien pu faire pour le yacht.

Dans cette zone de la Méditerranée, le mare nostrum, environ à 35 kilomètres des côtes, le navire a disparu à près de 2430 mètres de profondeurs, ce qui rend impossible toute tentative de le remonter. Nommé “Le Cujo”, le navire aurait accueilli Dodi al-Fayed et la princesse Diana peu de temps avant leur mort, révèle le quotidien français Nice-Matin.

Heureusement pour les sept passagers, ils s’en sortent indemnes grâce au radeau de sauvetage du yacht. Par contre, la nature, elle, subit les 7000 litres de gasoil que contenait le bateau. “On a constaté une petite pollution à proximité, mais cela reste un combustible léger, explique la préfecture maritime à nos confrères du Figaro. Ce n’est jamais une bonne nouvelle pour l’environnement, mais selon les prévisions, la chaleur et la houle vont permettre à l’essence de s’évaporer et de se brasser.”