Une influenceuse, adepte du crudivorisme, serait “morte d’épuisement” : quel est donc ce régime alimentaire extrême qui prend de l’ampleur ?

Zhanna Samsonova faisait régulièrement la promotion de son mode de vie. “Je n’ai pas été malade un seul instant. Je suis de meilleure humeur, mon esprit est plus clair. J’ai plus d’énergie, je dors et me réveille plus facilement”, écrivait-elle notamment en fin d’année dernière. Elle estimait par ailleurs que les personnes non crudivores semblaient “plus âgées”.

Cependant, sans savoir actuellement si son alimentation en est réellement la cause, son état de santé s’était dégradé ces derniers mois. Un proche de l’influenceuse explique au journal russe Vechernyaya Kazan que, ces derniers temps, Zhanna D’Art avait “l’air hagard” et “les jambes enflées” dont de “l’eau lymphatique”, s’écoulait. “Quand je l’ai vue à Phuket, j’ai été horrifié. J’habitais à l’étage au-dessus et chaque jour j’avais peur de retrouver son cadavre le matin”, raconte-t-il. Un autre proche rapporte également qu’elle “fondait sous leurs yeux, mais elle pensait que tout allait bien”. Pour sa mère, son décès serait plutôt lié à une “infection de type choléra”.

Un rapport médical devrait bientôt faire la lumière sur les circonstances de sa mort.