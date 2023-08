La répétition des incendies aura des répercussions profondes sur la Grèce, à quoi faut-il s'attendre ?

Désormais un voile de cendre se confond avec l’horizon. Entre les arbres nus et grisâtres qui se dressent comme des fantômes au milieu des terres brûlées, on peut voir ces tortues calcinées. Kaliopi, 6o ans, pleure sans retenue. Quelques jours avant l’incendie elle venait d’en libérer deux qu’elle avait soignées durant des mois. “Jamais je n’aurai pensé à une telle catastrophe. Dans le passé on avait réussi à limiter les dégâts. Maintenant, c’est fini”.

Brûlante pression immobilière

De fait, ce n’est pas la première fois que cette région brûle. En juin 2007, 5000 hectares sont partis en fumée dans un incendie imputé à un court-circuit du réseau électrique mal entretenu. En 2016, ce sont 1300 hectares de forêts de pins qui ont brûlé. Cette année, sur les quelque 50 000 hectares incendiés dans tout le pays, 5000, selon une estimation provisoire concernent Dervenochória, soit 10 %.

Beaucoup mettent ces incendies sur le dos de la pression immobilière. Généralement les terres brûlées changent de statut : les forêts protégées, où il est interdit de construire en vertu de la Constitution, deviennent des terrains constructibles très rentables pour les promoteurs immobiliers. Dans le cas présent la proximité d’Athènes contribue à faire monter les prix. Faut-il y voir une explication de ces incendies à répétition ? “Cela ne peut pas être une coïncidence”, tonne Kaliopi avec rage.

Ioannis Gitas, du département de l’environnement à l’Université Aristote de Thessalonique, rappelle qu'“il faut 30 ans en moyenne pour qu’une forêt se régénère à condition qu’elle ne brûle pas une nouvelle fois. Or, en Grèce, les mêmes régions brûlent deux, voire trois fois de suite. Elles ne peuvent plus se régénérer seules. Les graines ne prennent pas”. Pour le professeur Gitas, il faut “une intervention humaine conséquente pour stopper la stérilisation des terres ; cesser de changer le statut des terres incendiées, en interdire l’accès ; et procéder à un rapide reboisement d’espèces qui retardent le feu. Il n’y a pas que l’écosystème qui est menacé”, souligne-t-il, “c’est toute la faune sauvage qui est en grand danger”.

La désertification est en marche

Eftimios Lekkas, directeur du laboratoire de la gestion des catastrophes naturelles, va plus loin, “Si la destruction des forêts continue, tout écosystème de l’Attique (la région d’Athènes et ses environs, NdlR) va s’écrouler”. D’après les recherches de son laboratoire, les incendies multiplient par sept le danger des inondations, par trois celui des glissements de terrain et par quatre l’érosion des terres. Pour ce chercheur, la désertification des terres n’est pas si éloignée que ça et “la Grèce a besoin d’aide pour y faire face”.

Comment pourrait-il en être autrement ? Tout les cinq à dix ans, les alentours d’Athènes brûlent. Les incendies sont de plus en plus violents et ravagent de plus en plus de terres sur fond de canicule à répétition. Il suffit d’aller sur l’une des collines qui entoure la ville pour voir que la capitale, où vit plus d’un tiers de la population grecque, est cerclée de monts pelés, alors qu’il y a moins de vingt ans tout le pourtour d’Athènes était verdoyant.

Le constat vaut aussi pour l’île d’Eubée, située à environ deux heures de route de la capitale, à laquelle elle est reliée par un pont. Elle brûle systématiquement chaque année et les habitants du nord de l’île sont en passe de devenir les premiers réfugiés climatiques de Grèce. Le tourisme y est mort, la forêt d’arbres résineux qui nourrissait 600 familles a disparu. Les abeilles n’ont plus où aller butiner, le bétail n’a plus de pâturage et les arbres calcinés ont été remplacés par des éoliennes, (plus de 800 dans toute l’île et d’autres sont prévues). Aucune forêt n’a été reboisée et les gens qui ont tout perdu n’ont toujours pas été dédommagés.

Les inondations prévues pour cet hiver achèveront de noircir le tableau, car il n’y a plus d’arbres pour retenir la pluie. Il en va de même, exception faite de la question touristique, à Rhodes où cette année près de 44 000 hectares, soit 15 % du territoire de l‘île ont été réduits en cendres lors des derniers incendies. La situation ne va pas s’améliorer.

D’une part il n’y a aucune prévention pour faire face aux incendies à répétition, et d’autre part rien n’est fait pour que les villes du pays soient autre chose qu’un amas de béton sans espaces verts. Ce qui entretient, selon Vassiliki Gramatikoyianni candidate députée écologiste de l’île d’Eubée, “une sorte d’effet de serre étouffant qui nourrit le changement climatique”. Pour cette militante verte, “le paysage sur l’île d’Eubée et sur toutes les terres brûlées à répétition change irrémédiablement. Les forêts reculent et deviennent des terrains agricoles et les garrigues s’étendent. Le paysage méditerranéen tend à devenir un paysage africain. Et le pire est qu’en Grèce la prise de conscience est très très lente”.