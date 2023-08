”On est catho et de droite, et alors ?” : l’entourage du petit Emile réagit à l’enquête

À lire aussi

L’habitant du Haut-Vernet a même pris pour habitude de discuter avec les enquêteurs. “On discute un peu avec eux. Ce sont des gens très sympas. Au début, ils ont fouillé ma maison, ouvert le congélateur. Mais moi, je ne les intéresse pas car je n’ai pas de voiture”, a-t-il déclaré, rieur. Roger vit derrière la demeure de la famille d’Emile mais sait très peu de choses sur eux : “Ce sont des voisins mais je ne les connais guère. Je les croise au village mais c’est tout”.

Sylvette (nom d’emprunt) a quant à elle été chamboulée par la disparition d’Emile et croyait que l’enfant serait rapidement retrouvée. Elle connaît mieux la famille que Roger et a vu les enfants grandir. “Tout le monde dit que c’est une famille repliée sur elle-même, c’est faux. C’est une famille qui sélectionne ses fréquentations. J’ai par exemple été invitée à des repas et même au mariage”, a-t-elle déclaré à nos confrères français. “Les enfants ont une éducation irréprochable. Je peux vous dire qu’à table, on n’entend pas un bruit”, a-t-elle expliqué.

Un membre de la famille d’Emile s’est également manifesté et a exprimé son mécontentement. “Tout ce qui est dit sur nous est un tissu de conneries, a-t-il déclaré. On est catho et de droite, et alors ?”

À l’heure actuelle, l’enquête n’avance pas. “Rien n’a évolué”, a déclaré le pôle de l’instruction d’Aix-en-Provence.