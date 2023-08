À Lisbonne, les JMJ atteignent leur apogée avec 1,5 million de jeunes

Samedi soir, François a déjà présidé avec eux (ils étaient 1,5 million selon les organisateurs) une grande veillée de prière. S’écartant du discours préécrit (comme il l’aura fait tout au long de ce voyage) il a voulu déjouer les inquiétudes de l’époque en mettant l’accent sur la joie. Demandant aux jeunes de penser et de prier pour ceux qui leur avaient apporté de la joie dans la vie, il a insisté en soulignant que la joie n’est jamais individualiste, mais doit toujours être apportée aux autres. Il a donc appelé les jeunes à rechercher la joie et à la partager : “la seule situation dans laquelle il est permis de regarder quelqu’un de haut est pour l’aider à se relever”.

"Des moments très forts"

"Se réunir autour du pape et prier ensemble, c'est des moments très forts qui donnent de l'espérance, qui nous renforcent dans notre foi personnelle", a témoigné à l'AFP Charlotte Bordas, une Française de 26 ans.

"Ce qui me marque c'est de vraiment prendre conscience de l'universalité de l'Eglise. Tous les pays sont représentés, on entend parler toutes les langues et on voit la même joie sur les visages", a ajouté, casquette sur la tête, la jeune femme venue avec une communauté religieuse de Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest de la France.

"Nous sommes venus à pied de Barcelone, nous sommes partis il y a 40 jours... C'est un pèlerinage pour voir le pape", a confié pour sa part Santi Salvador, étudiant espagnol de 19 ans ayant parcouru les 1.300 km qui le séparaient de Lisbonne.