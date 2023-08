En fuite depuis 11 ans, cet Italien parmi les plus recherchés a été trahi par sa passion du foot

Il avait été condamné par contumace à 14 années d'emprisonnement pour son rôle dans un groupe expert en évasion fiscale et fraude.

Les policiers de Naples (sud) ont assuré n'avoir "jamais abandonné" les recherches et avoir "attendu qu'il fasse un faux pas". "Et ils l'ont trouvé, sur l'île grecque de Corfou. Ce qui l'a trahi, c'est sa passion du football et de Naples", selon la police.

Après 33 ans d'attente pour le titre de champion d'Italie, Naples a remporté en mai son premier "scudetto" depuis l'époque de Diego Maradona.

"La Porta n'a pu s'empêcher de célébrer" cette victoire, selon la police qui l'a alors "reconnu sur une photo prise devant un restaurant", où en le voit brandissant une écharpe aux couleurs bleu et blanc de son équipe.

Il portait une casquette de baseball mais les enquêteurs étaient convaincus de tenir leur homme et, avec l'aide de leurs collègues grecs, ils se sont mis en chasse.

Vendredi, alors qu'il conduisait son scooter, il a dû s'arrêter et a été appréhendé par la police grecque.