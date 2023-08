La Une du JDD critiquée pour son retour après plus d’un mois de grève

Celle d’une marche blanche en janvier pour un adolescent portant le même prénom renversé par une voiture en Nouvelle-Aquitaine. Des photos prises par un collaborateur de Sud Ouest et publié sur le site du quotidien régional, a confirmé le journal à l’AFP.

Un choix relevé par Vincent Flibustier, un formateur en numérique, et critiqué sur les réseaux sociaux car renvoyant à une affaire qui n’est pas mentionnée dans les pages de l’hebdomadaire.

Sollicité par l’AFP, Lagardère News explique avoir fait “le choix d’une photo de une symbolique pour illustrer la détresse des familles face à l’atrocité. L’insécurité routière en fait partie et représente tous les autres combats”.

”J’étais à la marche blanche pour Enzo. La photo ne correspond pas à notre marche blanche. Le JDD s’est trompé d’Enzo et a mis une photo concernant un jeune renversé par une voiture dans les Landes en janvier !”, a aussi remarqué sur X (ex-Twitter) le député socialiste de l’Eure Philippe Brun.

Dimanche, pour sa première déclaration publique, Geoffroy Lejeune expliquait sur Europe 1 (média du groupe Lagardère) que la parution s’était faite dans une ambiance assez “surréaliste” avec très peu de membres de la rédaction sortante et de nombreux “bénévoles”, proches de M. Lejeune ou employés de Lagardère.

On retrouve ainsi les signatures de Charlotte d’Ornellas et Raphaël Stainville (anciens de Valeurs Actuelles, comme le directeur de la rédaction), de Pascal Praud, journaliste à Europe 1 et CNews, ou encore Eric Naulleau (ex-compagnon de débat d’Eric Zemmour, que M. Lejeune a soutenu à la présidentielle de 2022).

Le journaliste de 34 ans a suscité plusieurs polémiques, notamment lorsque l’hebdomadaire Valeurs Actuelles, sous sa direction, a été condamné à une amende de 1.000 euros avec sursis pour injure publique à caractère raciste envers la députée LFI Danièle Obono.

Même si Arnaud Lagardère, le patron du groupe, s’en défend, nombre d’observateurs voient dans cette nomination la main de Vincent Bolloré, milliardaire aux opinions réputées ultra-conservatrices.