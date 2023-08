Des routes de la soie fâcheusement à sens unique en Italie : "La difficulté est d'en sortir sans dégâts"

L’opinion de Guido Crosetto, l’un des proches de Giorgia Meloni, a été publiée dans les pages du Corriere della Sera quelques heures après la rencontre entre la présidente du Conseil des ministres et le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche. “La difficulté aujourd’hui est de sortir de cet accord sans dégâts car c’est vrai que la Chine est un concurrent, mais aussi un pays partenaire”, a clairement expliqué le ministre. Giorgia Meloni a annoncé qu’elle se rendrait prochainement en Chine pour résoudre ce casse-tête chinois. “Nous n’avons pas encore décidé”, a prudemment nuancé Giorgia Meloni au micro de la télévision américaine Fox News. “Le gouvernement italien prendra une décision avant le mois de décembre.”

Une initiative sans précédent au sein du G7

Le 23 mars 2019, Giuseppe Conte, “l’avocat du peuple”, Premier ministre du gouvernement populiste formé par le Mouvement 5 Étoiles et la Ligue de Matteo Salvini, accueillait en grande pompe Xi Jinping dans la magnifique Villa Madama à Rome. L’Italie devient alors le premier pays du G7 à rejoindre les nouvelles routes de la soie, en signant un protocole d’accord. “L’accord rééquilibrera la balance commerciale en notre faveur”, promet Luigi Di Maio, à l’époque ministre du Développement économique.

Quatre ans plus tard, les chiffres indiquent le contraire. Les exportations italiennes vers la Chine sont passées de 13 milliards d’euros en 2019 à 16 milliards en 2022, mais les importations chinoises ont presque doublé, de 32 milliards d’euros en 2019 à 58 milliards trois ans plus tard ! La France et l’Allemagne exportent trois fois plus vers la Chine sans avoir rien signé. Qualifié de gesticulation populiste, l’accord est surtout économique et commercial pour les autorités italiennes de l’époque, mais, pour la Chine il a aussi une valeur géopolitique historique. Il laisse, en effet, planer des doutes sur la loyauté italienne envers les États-Unis.

Le port de Trieste, symbole d’un échec

Trieste devait devenir le port d’arrivée d’une nouvelle route de la soie en Europe du Sud et, pour cela, bénéficier de l’accord de coopération avec la Chine, notamment grâce à d’énormes investissements du géant chinois de la construction portuaire CCCC. Mais, en septembre 2020, la concession de gestion de la plateforme logistique du port de Trieste a été attribuée à une entreprise allemande. Le président de l’autorité portuaire, Zeno D’Agostino, précisait alors que le contexte n’était déjà plus le même et “qu’il manquait une vision forte du côté européen, capable d’intégrer et d’équilibrer les points de vue et les intérêts de l’Asie.” Le vent avait tourné.

Quatre ans après sa signature, l’accord n’a produit que peu ou pas de résultats. “Nous sommes le seul à avoir signé l’accord BRI (Belt and Road Initiative) avec la Chine, mais nous ne sommes toujours pas le pays qui a les échanges commerciaux les plus importants”, souligne Giorgia Meloni. “Cela signifie que nous pouvons avoir de bonnes relations avec la Chine sans passer par la route de la soie !” Pour éviter le renouvellement automatique de l’accord en 2024, le gouvernement italien devra signaler à la Chine sa décision de se retirer du protocole au plus tard en décembre. La question est de savoir comment le faire sans énerver la Chine, car personne à Rome ne veut un conflit ouvert avec Pékin.