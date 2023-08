Femme séquestrée en Moselle: des doutes apparaissent, la réalité serait moins effrayante que le scenario initial

L'homme, également allemand âgé de 55 ans, a été interpellé lundi à 06H00 dans l'appartement du couple à Forbach par la police et placé en garde à vue pour des faits de séquestration, viol aggravé et actes de torture et de barbarie, mesure qui a été prolongée en fin d'après-midi pour 24H, a indiqué le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady, lors d'une conférence de presse.