Sardaigne: plusieurs feux de forêt et des centaines de personnes évacuées

Un camping, menacé par les flammes, a également dû être évacué dans le sud. Selon les pompiers, plusieurs petites explosions se sont produites, probablement causées par des bonbonnes de gaz.

Les hommes du feu luttaient contre les flammes dimanche soir avec quatre avions et plusieurs équipes sur le terrain. Plus de 60 incendies avaient été signalés lundi matin. Un vent chaud et fort a par ailleurs compliqué le travail des services de secours.

Toutefois, tous les feux étaient sous contrôle, a indiqué un pompier à la chaîne d'information italienne Sky TG24 lundi. L'association agricole Coldiretti a rapporté de son côté que des exploitations agricoles avaient été touchées et que des plantations entières d'agrumes avaient été détruites.

Les autorités estiment qu'un grand nombre d'incendies ont été causés volontairement. Plusieurs médias italiens indiquent que le gouvernement compte introduire un décret lors d'une réunion lundi pour alourdir les peines en cas d'incendie volontaire.