Les fortes pluies qui affectent le pays depuis vendredi ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Des villages ont été évacués, des routes et des voies ferrées ont été inondées et un barrage s'est rompu.

Le Premier ministre Robert Golob évalue le préjudice total à plus de 500 millions d'euros. Les infrastructures énergétiques et routières ont été touchées dans les deux tiers du pays et des centaines de maisons ont été endommagées. Selon le chef du gouvernement slovène, il s'agit de la "pire catastrophe naturelle" depuis l'indépendance du pays en 1991.

La Slovénie a demandé l'aide de l'Union européenne et de l'Otan.