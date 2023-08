Dégâts importants, train déraillé... La Scandinavie balayée par l'une des plus violentes tempêtes de ces 25 dernières années (PHOTOS)

Dimanche, plus de 25.000 éclairs ont été comptabilisés en Suède et à Malmö, selon la radio SVT, une importante panne de courant a touché plus de 5.000 foyers. De nombreuses caves et maisons inondées ont été signalées par ailleurs dans la région de Västernorrland.

Les conséquences des intempéries en Suède ©BILDBYRÅN

Les météorologues norvégiens s'attendent par ailleurs à une dégradation de la situation dans le pays et que la tempête soit l'une des plus violentes de ces 25 dernières années. L'institut météorologique national a placé de grandes parties du sud de la Norvège en alerte jusqu'à mardi soir. Des alertes aux glissements de terrain ont également été émises dans plusieurs municipalités. Les autorités exhortent les habitants à télétravailler.

Les conséquences des intempéries en Norvège ©Stian Lysberg Solum / NTB

Le Danemark a également été affecté par du très mauvais temps lundi, accompagné de pluies et d'orages.

Les conséquences des intempéries au Danemark ©Henning Bagger

