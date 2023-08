La Slovénie frappée par des inondations historiques (PHOTOS)

"Pire catastrophe naturelle" depuis l'indépendance en 1991 selon le Premier ministre Robert Golob, les pluies torrentielles ont submergé une grande partie du centre et du nord-est du pays, perturbant la circulation.

Une photo prise le 5 août 2023 montre un tournesol inondé lorsque la rivière Krka a débordé près du village de Drama, dans le sud-est de la Slovénie, après que des pluies torrentielles et de graves inondations ont dévasté ce pays alpin, qui a connu sa pire catastrophe naturelle depuis son indépendance. Les crues soudaines et les glissements de terrain provoqués par les fortes pluies qui ont commencé le 3 août 2023 ont submergé de grandes parties du centre et du nord de la Slovénie, coupant l'accès aux villages et perturbant la circulation. (Photo Jure Makovec / AFP) ©AFP or licensors

Vue d'un quartier d'affaires inondé près de la ville de Kamnik, Slovénie, vendredi 4 août 2023. La Slovénie a été confrontée à la pire catastrophe naturelle de son histoire, a déclaré samedi le Premier ministre Robert Golob, après que des inondations dévastatrices ont causé des dégâts estimés à un demi-milliard d'euros (550 millions de dollars). (AP Photo/Miro Majcen) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Une voiture est bloquée sur un pont près de la ville de Komenda, Slovénie, vendredi 4 août 2023. (AP Photo/Miro Majcen) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Dimanche, une personne participant au déblayage a fait une chute mortelle dans une fosse et le corps d’un deuxième homme a été retrouvé dans une rivière, a signalé la police.

Deux touristes néerlandais avaient déjà perdu la vie vendredi et les corps de deux autres habitants de la région avaient été retrouvés samedi. Lundi, les secouristes tentaient toujours de dégager des axes de passage en direction des localités les plus isolées et d’évaluer les dégâts, estimés par le gouvernement à plus d’un demi-milliard d’euros. Des cultures agricoles ont notamment été détruites.

Appel à l’aide

Membre de l’Union européenne (UE) et de l’Otan, la Slovénie a demandé la fourniture de pelles excavatrices, de ponts modulaires, d’hélicoptères et de soldats. Un premier camion transportant de l’aide humanitaire est arrivé de Hongrie dimanche en fin de journée, suivi d’un hélicoptère, tandis que la Croatie et l’Espagne ont fourni un hélicoptère.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pour sa part annoncé sa visite sur place mercredi afin de "constater les destructions" et de "discuter de l'aide de l'UE". Les inondations ont également touché l'Autriche, où les fortes pluies ont aussi provoqué des glissements de terrain.

Une zone inondée est visible à Crna na Koroskem, Slovénie, dimanche 6 août 2023. Les inondations ont été provoquées par les pluies torrentielles de vendredi, qui ont fait gonfler les rivières rapidement et les ont fait déborder dans les maisons, les champs et les villes. Le service météorologique slovène a déclaré qu'il était tombé en moins d'une journée l'équivalent d'un mois de pluie. Les experts affirment que les conditions météorologiques extrêmes sont en partie dues au changement climatique. (AP Photo) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Crna na Koroskem, Slovénie, dimanche 6 août 2023 (AP Photo) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un train déraille en Suède

Frappées par la tempête Hans, la Norvège et la Suède étaient également en proie à d’intenses intempéries, ce mardi, qui ont provoqué leur lot d’inondations et d’évacuations. Ainsi, en Norvège, plusieurs routes ont-elles dû être fermées mardi à la suite d’inondations et d’affaissements de terrain. La veille, près de Hudiksvall, à environ 300 kilomètres au nord de Stockholm en Suède, deux wagons d’un train de voyageurs ont déraillé en raison de fortes pluies, faisant trois blessés. Mardi, la situation était tendue dans la ville suédoise d’Are, alors qu’un cours d’eau est sorti de son lit. Dans la ville de Göteborg, la zone du port de pêche a également été inondée suite au débordement d’une rivière.

D’après l’institut météorologique norvégien, des pluies diluviennes sont encore attendues ce mercredi, en particulier sur une vaste région au nord d’Oslo.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) considère que le réchauffement climatique rend les événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations, plus fréquents et plus intenses.

Une pelleteuse dégage les débris après la rivière Susa qui traverse la ville d'Are à la suite de fortes pluies à Are, dans le nord de la Suède, le mardi 8 août 2023. (Johan Axelsson/TT News Agency via AP) ©JOHAN AXELSSON

Un train de passagers transportant 120 personnes a déraillé entre Iggesund et Hudiksvall en Suède, lundi 7 août 2023. Trois personnes ont été transportées à l'hôpital en Suède lorsque deux voitures d'un train ont quitté les rails à Hudiksvall, au nord de Stockholm, a déclaré la police. Le déraillement s'est produit parce que "le talus a été miné par les fortes pluies et les glissements de terrain", a déclaré la police, ajoutant que la gravité des blessures n'est pas claire. (Mats Andersson/TT News Agency via AP) ©BILDBYRÅN