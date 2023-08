Alors qu’elle prête son appartement à un ami, il le transforme en point de deal

Alors qu’elle part rendre visite à ses parents à l’étranger, l’étudiante propose à l’un de ses amis de rester dans son appartement situé à Toulouse. Mais lorsqu’elle rentre de son voyage, elle ne parvient plus à pénétrer à l’intérieur de son appartement. Sa clef ne rentre plus dans la serrure. Elle constate rapidement que son “ami” a changé le verrou et que ce dernier refuse de lui ouvrir la porte. Désemparée, elle se rend à la police pour porter plainte.