Migration: la moitié des entrées irrégulières détectées dans l'UE a lieu en Méditerranée centrale

La Méditerranée centrale est ainsi la porte d'entrée principale des migrants en Europe, avec à elle seule 89.000 détections entre janvier et juillet, soit plus de deux fois plus (+115%) que l'année dernière. Un record pour cette période de calcul depuis 2017.

Le nombre d'entrées irrégulières dans tout le continent s'élève, lui, à 176.000 sur le même laps de temps (+13%), selon des calculs préliminaires de Frontex. Pour le seul mois de juillet, il s'agit de 42.700 entrées (+19% par rapport à juillet 2022), un record depuis mars 2016.

Les autres routes mentionnées par Frontex sont la Méditerranée orientale, la Méditerranée occidentale, l'Afrique de l'Ouest, la route des Balkans occidentaux et la frontière orientale de l'UE entre la Lituanie et la Biélorussie.

Tous ces points d'entrée ont, au contraire de la principale, connu une baisse de fréquentation, de 2% pour la Méditerranée occidentale à 29% pour la Méditerranée orientale. La route des Balkans occidentaux, en tête de liste entre janvier et juillet 2022 avec 70.689 entrées, est reléguée à la deuxième place cette année avec 52.232 enregistrements (-26%).

Selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM), plus de 2.060 personnes ont disparu alors qu'elles traversaient la Méditerranée au cours du mois de juillet.