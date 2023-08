Qui est Mary Toft, la domestique anglaise qui accoucha de 17 lapins ?

Face à un tel mystère, John Howard envoya des lettres à de nombreux médecins et scientifiques du pays mais également au secrétaire du roi pour leur faire part de cette incroyable nouvelle. L’effervescence autour de la jeune “maman” ne se fit pas attendre et bientôt, les plus grands scientifiques d’Angleterre se pressaient pour l’ausculter. Intrigué par cette affaire, le roi envoya Nathaniel Saint André, son chirurgien anatomiste personnel, ainsi que Samuel Molyneux, le secrétaire du prince de Galles pour faire la lumière sur cette histoire. Entre-temps, la jeune femme était devenue une véritable célébrité locale.

Pour Saint André, il s’agit d’un cas d'” impression maternelle”, une théorie populaire au 18e siècle qui affirme que les expériences d’une femme lors de sa grossesse imprègnent les futurs enfants. Cette théorie expliquerait certains cas de malformation. Néanmoins, la communauté scientifique reste divisée sur la question. Des analyses sur les organes des lapereaux révéleront qu’il est peu probable qu’ils se soient développés à l’intérieur du ventre de Mary.

Le chirurgien allemand Cyriacus Ahlers trouva finalement du maïs et du foin dans l’appareil gastrique de l’un des lapins, ce qui finit de lever le doute sur l’origine de ces lapins. Un jeune garçon sera également surpris alors qu’il tentait de faire pénétrer un lapereau mort dans l’enceinte des bains publics londoniens où Mary était sous observation médicale.

Mary Toft avoua finalement son mensonge et expliqua qu’elle s’introduisait elle-même les membres de lapin dans le vagin. En décembre 1726, Mary sera poursuivie pour “fraude et supercherie” et sera envoyée à la prison de Bridewell où elle y sera exhibée comme un monstre de foire.

Suite à ce scandale, la communauté scientifique sera l’objet de nombreuses moqueries dans la presse.