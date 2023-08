Le centre de supervision de l'activité sismique à Istanbul a signalé que le séisme avait frappé à 20h47 jeudi soir. L'épicentre était dans la municipalité de Yesilyurt dans la province de Malatya.

Celle-ci fait partie des provinces qui ont été très endommagées par les secousses du 6 février dernier. Le maire Selahattin Gürkan a affirmé que pas moins de 2.300 personnes avaient péri à Malatya dans le drame. Ce jour-là, deux tremblements de terre et leurs répliques ont fait trembler le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, tuant plus de 50.000 personnes.