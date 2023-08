France: le principal d'un collège retrouvé mort dans des conditions suspectes

Le directeur d'établissement était sur la route des vacances tôt vendredi matin avec sa famille lorsqu'il a été informé du déclenchement de l'alarme intrusion dans son collège.

Il s'y est alors rendu après avoir fait demi-tour, laissant sa femme et ses enfants dans la voiture, selon France Bleu Normandie qui a révélé l'information.

"On trouvait que c'était long. Ma fille s'impatientait elle est allée voir et elle l'a trouvé étalé par terre... alors elle est sortie en hurlant +il est par terre il est par terre!+", a poursuivi sur BFM son épouse qui n'a pas réussi à le ranimer.

"Je suis sûre qu'il s'est fait agresser, un coup à la tête je crois".

Une autopsie sera pratiquée rapidement pour éclaircir les causes du décès, a indiqué à l'AFP le parquet de Lisieux. La police judiciaire de Caen a été saisie.

Le principal était très "investi" et "passionné" par son métier, "proche de ses élèves, des professeurs, des élus et des associations", a témoigné Sébastien Leclerc, maire (Les Républicains) de Lisieux.

Des collégiens se sont rendus vendredi devant l'établissement afin de rendre hommage à leur principal.

"Je m'associe à la peine et à l'émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel (...) Une enquête est en cours. Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues", a écrit dans un message posté sur X, anciennement Twitter, le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal.