Les difficultés de circulation se sont accrues dans plusieurs pays européens dès 09h00 samedi matin, tant dans le sens des départs que des retours. Le pic a été atteint vers midi. Pour les départs, la situation s'est améliorée dans le courant de l'après-midi, tandis qu'elle ne s'est normalisée qu'en début de soirée pour les retours.

Touring considère la journée de samedi comme la plus chargée de l'été en France, à égalité avec celle du samedi 29 juillet. Le trafic était difficile dès 09h00 avec des embouteillages dans les deux sens sur l'A7/A9 Lyon - Orange - Espagne et sur l'A10/A63 Paris - Bordeaux - Espagne. Les problèmes de circulation se sont multipliés et ont culminé vers midi avec 1.180 km de bouchons au total. À partir de midi, le nombre de bouchons en direction du sud a régulièrement diminué pour se stabiliser entre 14h00 et 16h00 sur un total d'environs 700 km de files, qui correspondaient principalement à des bouchons de retour. A 17h30, il y avait 415km de file au total, la majorité des files dans le sens des retours.

L'Allemagne a également connu une circulation très chargée toute la journée, notamment sur l'A8 Stuttgart - Munich - Salzbourg, ainsi que sur l'axe Hanovre - Hambourg - Danemark.

La Suisse n'a pas échappé aux embouteillages. Le trafic était le plus dense dans le sens des retours. Les automobilistes ont ainsi dû prendre leur mal en patience avec jusqu'à 11 km de files, soit 1h50 de retard, avant le tunnel Saint-Gothard en direction de la Suisse, contre 8km et 01h20 de délai vers la dolce vita italienne.

L'Italie a également souffert des embouteillages dès la matinée avec un engorgement du trafic routier dans les deux sens sur l'A22 Brenner - Vérone, sur l'A1 Milan - Bologne - Florence et sur l'A14 Bologne - Rimini. Jusqu'en soirée la situation est restée très difficile sur la A22 Brenner - Vérone dans les deux sens. Sur les autres axes, les problèmes de circulation ont diminué en début d'après-midi.

En Autriche, le trafic s'est densifié à partir de 08h00 avec des bouchons sur l'A10 Salzburg - Villach vers la Slovénie, tandis que des embouteillages étaient enregistrés au tunnel de Karawanken en direction de la Slovénie. La circulation était par ailleurs difficile sur l'A13 Innsbruck - Brenner. La situation s'est améliorée dans l'après-midi.

En Slovénie, des embouteillages ont freiné les vacanciers sur l'autoroute Ljubljana - Istria et autour de Maribor en direction de la Croatie. En Croatie, des bouchons ont été constatés à partir de 09h00 sur l'autoroute Zagreb - Karlovac en direction de l'Adriatique. Les conditions se sont normalisées en fin d'après-midi.

La journée de dimanche connaîtra beaucoup moins de problèmes, mais reste néanmoins chargée avec des risques d'embouteillages en direction du sud et du nord, prévoit Touring.

