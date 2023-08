Lettonie : le Premier ministre démissionne en raison de désaccords au sein de la coalition

Pour justifier sa décision, le responsable politique a invoqué un "manque de dynamiques" et la "nécessité d'une nouvelle coalition gouvernementale".

"Actuellement Liste unie et Alliance nationale (deux partis au sein de la coalition, NDLR) bloquent le travail pour la prospérité et la croissance économique", a-t-il également regretté sur Twitter.

La Lettonie, membre de l'Otan et de l'Union européenne, a tenu ses dernières élections législatives en octobre 2022. Le parti centriste pro-occidental Nouvelle Unité de Krisjanis Karins a remporté le scrutin avec près de 19% des voix, mais il n'a réussi à former qu'une coalition de 53 députés sur 100.

Le parti a fait équipe avec Liste unie (Verts et partis régionaux, centristes) et l'Alliance nationale (centre droit), pour former la nouvelle coalition.

Premier ministre de la Lettonie depuis 2019, M. Karins a récemment tenté d'élargir la coalition en invitant les Progressistes, parti de gauche social-démocrate, à rejoindre le gouvernement, mais il a dû faire face à de vives critiques au sein du bloc au pouvoir.

Nouvelle Unité devrait maintenant nommer un candidat pour succéder à M. Karins à la suite de sa démission officielle, qu'il a déclarée vouloir remettre au Président jeudi.