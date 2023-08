Un violent incendie provoque la panique en France : des milliers de personnes évacuées, des centaines de pompiers mobilisées (VIDÉOS)

Le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, a déjà réagi sur ses réseaux. “Un incendie d’une grande violence est en cours dans les Pyrénées-Orientales. J’appelle la population et les vacanciers à la plus grande vigilance”, écrit le ministre. D’importants moyens ont déjà été mobilisés pour tenter de venir à bout des flammes : treize avions, trois hélicoptères et plus de 500 sapeurs-pompiers.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours demande aux citoyens d’éviter la zone d’intervention et de libérer aux secours. Aux personnes sur place, ne soyez pas curieux. Soyez prudents.