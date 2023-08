Allemagne: un policier dérobe 57 000 euros à un conducteur lors d'un faux contrôle routier

Cette dernière affirme que l'agent, âgé de 48 ans, a agi avec l'aide d'un complice. Le duo aurait arrêté un automobiliste circulant le 19 juillet peu avant minuit près de Messedamm, en périphérie de la capitale allemande.

L'agent, qui n'était pas en service au moment des faits, aurait fait usage d'une voiture appartenant à la police. Selon l'enquête, il portait son uniforme et avait son arme de service sur lui. Le conducteur de 62 ans a donc eu l'impression qu'il s'agissait d'un contrôle de police ordinaire.

Lors du contrôle, l'agent et son complice auraient menotté le conducteur et l'auraient emmené dans la voiture de police. Ils auraient ensuite volé plus de 57.000 euros en liquide et deux téléphones portables se trouvant dans son véhicule.

La victime aurait ensuite reçu un PV indiquant que plusieurs de ses biens avaient été saisis. L'argent dérobé ne figurait toutefois pas sur le document.

L'enquête devra déterminer la raison pour laquelle la victime se baladait avec autant d'argent sur elle.