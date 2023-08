Après le violent incendie en France, les sinistrés racontent : “Certains ont tout perdu, des personnes arrivaient en maillot de bain”

Les pompiers face au feu, le 14 août à Argelès-sur-Mer.

Auprès du Parisien et de TF1, les vacanciers dont les affaires ont été réduites en cendres ont raconté comment ils ont tout perdu. Le camping des Chênes-Rouge à Argelès-sur-Mer est le seul à avoir été détruit. “Certains ont tout perdu, des personnes arrivaient en maillot de bain”, relate une élue chargée de l’accueil au gymnase d’Argelès auprès du Parisien.

À TF1, une mère de famille qui a laissé ses affaires au camping témoigne : “Ça fait plus de mal à mes enfants. Quand on part en vacances, on emmène ce qui nous est le plus cher. Donc c’est dur, dur pour eux”.

Une vacancière a raconté à l’AFP avoir repéré à temps de la fumée alors qu’elle était en balade : “On a chargé ce qu’on a pu et on est parti.” Moins de chance pour cette famille, dont le père explique à TF1 être parti à toute hâte, sans bagages : “On a tout le matériel qui est là-bas, donc je pense qu’on n’a plus rien. De toute façon, nos vacances sont un peu gâchées, on va repartir.”

”On est en famille, on est en sécurité, c’est l’essentiel. Mais c’est compliqué quand même à vivre”, tente de relativiser une femme.

Les vacanciers des trois autres campings intacts ont pu regagner leur emplacement mardi. Les 800 occupants du camping des Chênes-Rouge attendaient toujours être relogé.

Une maison détruite à Saint-André ©AFP or licensors

Des habitations de la région ont aussi été touchées. “Ce soir, notre cœur saigne une fois de plus. Mais là, c’est toute notre vie qui part en fumée”, a témoigné sur Facebook, le mari d’une élue à la mairie de Saint-André. “Notre maison de toutes les fêtes, les joies, les bons moments, tout a été réduit en cendres.”