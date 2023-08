"Ces clubs privés nous tirent vers le haut. Et si certains sont réservés aux hommes, libre à nous, les femmes, de créer nos propres cercles"

Ces lieux magnifiques offrent une parenthèse hors du temps à leurs membres. Nous côtoyons quotidiennement des personnes d’horizons variés, et c’est très bien ainsi, mais parfois, cela fait du bien de se recentrer et de retrouver des gens qui partagent les mêmes valeurs et le même sens de la tradition. Je remarque que de nombreux jeunes, à leur tour, se tournent vers les cercles, soit les mêmes que ceux affectionnés par leurs parents, soit vers de nouveaux clubs créés récemment et qui affichent une approche plus ‘business’.

Comprenez-vous que l’existence même de ces clubs puisse déranger ?

Notre société est désormais composée de nombreux réseaux. Je ne vois rien de mal à ce que des gens ayant des passions ou des centres d’intérêt communs se réunissent eux aussi dans des endroits qu’ils affectionnent. Ces clubs sont gages de rencontres intéressantes, ils vous tirent vers le haut. Créés sur le modèle des gentlemen’s clubs anglais du XIXe siècle, ils offrent une possibilité de s’habiller avec élégance, de dîner avec de la jolie vaisselle, je trouve cela agréable que ces endroits préservent un certain art de vivre. Quelques-unes de leurs règles peuvent paraître un peu rétro – comme celle d’éteindre son téléphone portable –, mais à l’heure de la détox numérique, elles s’avèrent finalement assez modernes ! Et si certains sont réservés aux hommes, libre à nous, les femmes, de créer nos propres cercles.

Pourquoi le “Bottin Mondain” précise-t-il avec soin à quel cercle chacun appartient ?

Car les membres sont fiers d’appartenir à un ou plusieurs cercles. Ils ont candidaté, ils ont attendu parfois longtemps avant d’être finalement sélectionnés, alors ils sont heureux de pouvoir dire publiquement : “J’en suis”.