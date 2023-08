Disparition d’Emile : cette fontaine proche de la maison des grands-parents intrigue les enquêteurs

Plus d’un mois après la disparition du petit Émile dans ce hameau des Alpes-de-Haute-Provence, c’est aujourd’hui la fontaine de la rue principale, pentue, du Haut-Vernet qui suscite bien des interrogations. C’est là que la trace du petit garçon de deux ans et demi se perd et qu’il semble s’être volatilisé. C’est à partir de là que le travail des enquêteurs se concentre aujourd’hui.