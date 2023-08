L'Allemagne face à "une menace hybride croissante" venue de Russie

Plusieurs cas

Cette arrestation n’est pas la première de ce genre. En décembre, un agent des services fédéraux de renseignements (BND), soupçonné lui aussi d’avoir transmis au FSB russe des documents classés secrets, a été incarcéré. Cet agent double aurait obtenu le soutien d’un ex-soldat allemand qui se serait rendu à six reprises en Russie depuis l’invasion de l’Ukraine. Un mois avant, un ancien officier de la Bundeswehr avait par ailleurs été condamné à une année et neuf mois de prison pour espionnage par un tribunal de Dusseldorf.

La Bundeswehr et les services secrets allemands sont-ils particulièrement vulnérables en matière d’espionnage russe ? Non, estiment les autorités concernées qui voient dans la révélation de ces affaires la preuve de l’efficacité de leurs services de contre-espionnage. Toutefois, tous constatent une menace grandissante en matière d’espionnage russe depuis l’invasion de l’Ukraine. “La situation sécuritaire s’est détériorée”, note la ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser, tandis que son collègue de la défense, Boris Pistorius évoque “une menace hybride croissante” venue de Moscou.

À lire aussi

Dans un rapport publié en juillet, le service de contre-espionnage de la Bundeswehr (MAD) constate de son côté un “nombre élevé d’agents de renseignement russes engagés” dans le pays. Un fait qui “confirme la valeur exceptionnelle de l’Allemagne” pour les services d’espionnage russes, en raison de sa position géographique, de son poids économique et politique en Europe et du fait des livraisons d’armes à Kiev. D’après ce service de la Bundeswehr, l’expulsion l’an dernier de quarante diplomates russes d’Allemagne, soupçonnés d’espionnage, a certes “affaibli” temporairement les activités de Moscou et engendré un “défi particulier” mais il a aussi entraîné un changement des méthodes employées par la Russie avec davantage d’actes de piratages et de sabotages contre des institutions étatiques et entreprises allemandes. Dans ce contexte et dans la foulée de l’arrestation de Coblence, le ministre de la défense, Boris Pistorius, a ainsi confirmé accélérer le renforcement financier et en personnel des services de contre-espionnage.

Des liens avec l’Allemagne de l’Est et l’extrême droite ?

L’affaire de Coblence soulève également des questions quant aux relais que peuvent trouver les services secrets russes en Allemagne-même. Une partie de la population allemande, notamment à l’Est, est connue pour son affinité historique avec la Russie. C’est aussi le cas du parti d’extrême droite, Alternative pour l’Allemagne (AfD), autour duquel les soupçons montent. Ainsi l’officier arrêté la semaine dernière avait participé pendant quelques mois à des réunions de ce parti dans sa région. Une information confirmée par l’AfD elle-même, qui a toutefois évité de rappeler que la demande d’adhésion de cet officier a finalement été rejetée… le lendemain de son arrestation pour espionnage.

Plus largement, et si aucune affaire d’espionnage ne met directement en cause ce parti d’extrême droite, de nombreux élus s’inquiètent des conséquences du biais pro-Poutine de l’AfD. Cette formation refuse de condamner Moscou dans le conflit ukrainien, s’oppose aux sanctions économiques et politiques envers la Russie et relaie la propagande russe en Allemagne.

“Les personnes qui collaborent avec la Russie et mettent en danger les intérêts de la sécurité allemande montrent très souvent des convictions de droite et d’extrême droite et travaillent dans nos services de sécurité”, note avec inquiétude le député social-démocrate Sebastian Hartmann. Son collègue chrétien-démocrate, Roderich Kiesewetter, va plus loin et demande un renfort des contrôles au sein des services de sécurité lors de rapprochement de leurs membres avec l’AfD. Le parti d’extrême droite, lui, contredit ces accusations et parle de chasse aux sorcières tout en marchant sur des œufs. Il se sait surveillé de près par les services de renseignements intérieurs.