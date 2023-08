Plongée dans les clubs de Paris, ces cercles très fermés où les gens de pouvoir se retrouvent entre eux

Le Cercle de l’Union interalliée, le Travellers Club, l’Automobile Club de France, le Jockey ou encore le Saint James Paris ont investi des hôtels particuliers magnifiques à quelques pas de Matignon ou de l’Elysée. Ces cercles huppés – Paris en compte une vingtaine – sont-ils pour autant des lieux de pouvoir et d’influence ? “Ah non ! , s’insurge Thibault Roussey, PDG d’Alvedis conseil, un cabinet de recrutement spécialisé dans le private equity, rencontré lors d’un concert privé au We Are_Club. Ces cercles sont pour moi des lieux de vie, des bulles d’oxygène, je m’y sens accueilli comme à la maison. Ici, je vois des gens que je n’aurais jamais rencontrés ailleurs, j’aime l’énergie qui s’en dégage. Le Saint James, dont je suis également membre depuis vingt ans, est davantage un cocon où je peux déjeuner seul et faire du sport.”

Discrétion assurée, et exigée

Il n’empêche qu’une telle concentration de grands patrons et de personnalités politiques favorise inévitablement la défense d’intérêts communs. En toute discrétion car officiellement, on ne parle ici ni affaires ni politique : le règlement du Tir aux Pigeons le stipule et celui de l’Interallié précise que “ses salons ne sont pas des lieux de traitement de dossiers” (les membres qui veulent utiliser leurs tablettes ou ordinateurs sont priés de s’exiler dans “le salon des écritoires” doté de bureaux Empire).

L'entrée du Saint James Club Paris. ©LdC

D’insolentes listes d’attente

En ces belles journées de juillet, les terrasses fleuries des cercles visités (il a fallu montrer patte blanche pour être reçue par leurs présidents) ne désemplissent pas. Des membres et leurs convives y déjeunent au calme. Malgré leur image vieillissante – “ces clubs appartiennent à un autre siècle et pratiquent un entre-soi folklorique et suranné”, nous assure le patron d’une grande entreprise parisienne -, ces institutions affichent d’insolentes listes d’attente. À l’Interallié, les candidats doivent patienter un an et demi avant de devenir membres. Au Tir aux Pigeons dans le Bois de Boulogne, où l’on tire sur des cibles en plastique et non plus sur des oiseaux depuis belle lurette, le délai serait de cinq ans. Étonnant, dans notre société de l’immédiateté.

Comment entre-t-on dans ces clubs réputés fermés ? Inutile de posséder une Ferrari pour intégrer l’Auto, d’exceller dans l’art du swing pour rejoindre le Golf Club de Morfontaine ou d’être un expert culinaire pour être admis au Club des Cent, tant les qualités sociales priment sur les talents sportifs ou gustatifs. En revanche, il faut un voire plusieurs parrains susceptibles de faire campagne en votre faveur, des quartiers de noblesse au Jockey, une lettre manuscrite de candidature, de l’argent (au Saint James, le droit d’entrée s’élève à 1 500 euros et la cotisation annuelle entre 1 500 et 5 000 euros par an) et parfois beaucoup de patience. Ainsi, pour intégrer le Club des Cent, le plus influent dans le monde de la gastronomie, il faut attendre que l’un des cent membres, tous détenteurs d’un numéro compris entre 1 et 100, décède pour que les suivants avancent d’un numéro et qu’un nouveau, qui attendait son tour avec le grade de stagiaire, fasse son entrée.

Gare aux aspirants à la moralité douteuse : ils peuvent être blackboulés par des membres qui ne souhaiteraient pas les voir rejoindre le cercle. Gare aussi aux impétrants qui ne respectent pas les règles de bienséance, ils peuvent être évincés manu militari comme le polémiste Éric Zemmour, pris en flagrant délit de prosélytisme dans les vestiaires du hammam de l’Interallié en 2021 !

L’appartenance à un clan

Parmi les membres de ces cercles figurent de nombreux grands noms de la vie politique et économique française. “Vivre hors de la cour, aujourd’hui comme hier, c’est vivre dans le noir”, nous confiait il y a quelques années le prince Bernard de Polignac. Les fils du milliardaire Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, les trustent : Alexandre est au Club des Cent, Antoine au Golf de Morfontaine dans l’Oise, un club racheté par ses membres en 1987, si bien que les joueurs (Edouard de Rothschild, Jean de Yturbe, les Cossé Brissac) jouent “chez eux” sur le seul terrain français classé parmi les cent premiers mondiaux.

Le restaurant du Saint James Club à Paris. ©LdC

À l’Interallié, l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin et Bernadette Chirac, la veuve de l’ancien président de la République, côtoyaient l’historienne spécialiste de la Russie Hélène Carrère d’Encausse – récemment décédée – et Stéphane Bern, expert médiatique ès têtes couronnées. Au We Are_, le fils de Nicolas de Tavernost (président du comité directoire de la chaîne M6) et celui du chef d’entreprise Marc Simoncini, fondateur de Meetic, comptent parmi les happy few.

Certains jouent les cumulards et grenouillent dans plusieurs cercles, comme le patron de Fimalac Marc Ladreit de Lacharrière (Jockey, Interallié, Siècle, Polo). À l’heure d’une mixité sociale jugée débridée par certains, ces microsociétés offrent un sentiment réconfortant d’appartenance à un clan. Véritables oasis sociales, les cercles ne sont pas près de mettre la clef sous la (lourde) porte.