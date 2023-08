Dans ce club de la rue Rabelais créé en 1834 où l’on sert toujours en gants blancs au restaurant et où l’on peut faire plumer son gibier et fabriquer ses terrines, seuls le pedigree généalogique et la réputation comptent. Les deux tiers des 1 200 membres appartiennent à la noblesse française : ils ont pour nom Broglie, Burin des Roziers, Chandon-Moët, Clermont-Tonnerre, d’Estienne d’Orves, Maistre, Menthon, Pracomtal et Ribes, et le président n’est autre que le marquis Roland du Luart, ex-sénateur. “Un beau nom, une existence brillante, le goût des chevaux et de la dépense assurent l’admission au jockey” écrivait en 1864 le journaliste Charles Yriarte. Pour Marcel Proust, c’est “le cercle le plus fermé du monde”.

Les membres ont en commun d’avoir triomphé d’une élection exigeante : chaque candidat doit être soutenu par deux parrains. Le jour J, ces messieurs – les dames ne sont pas admises au sein du club – se succèdent dans le grand salon pour déposer dans une urne une boule blanche, exprimant leur acquiescement, ou une noire, refusant l’accession au cercle. Une seule boule noire annule cinq blanches. Depuis 2014, au moins quatre candidats se sont fait “blackbouler” (la méthode utilisée est étonnamment la même que dans le rite franc-maçon).

2. L’Automobile Club de France

Difficile de disposer d’une meilleure situation géographique : l’ACF est implanté sur la place de la Concorde à Paris, accolé à l’hôtel Crillon, si bien que son restaurant situé au premier étage offre une vue incomparable. “L’Auto”, pour les intimes, fait partie des cercles réservés aux hommes. Le port de la cravate y est d’ailleurs obligatoire. Fondé en 1895 par le constructeur français d’automobiles De Dion-Bouton, il est à la fois un cercle privé et une institution vouée à l’encouragement de l’évolution et du développement de l’automobile. Parmi ses 2 200 membres figurent l’industriel Thierry Peugeot, ancien président du conseil de surveillance du groupe PSA Peugeot Citroën, ou Nicolas Seydoux, président du conseil de surveillance de Gaumont. Et un certain Emmanuel Macron, le Président de la République étant traditionnellement membre de l’ACF. L’ACF est à l’origine du premier Code de la route (1905), de la création de Mondial assistance et du Salon de l’Automobile.

3. Le Travellers Club

Ce cercle ultraconfidentiel réunit environ 750 membres masculins triés sur le volet, principalement des businessmen à succès. On y recense notamment Charles Beigbeder (entrepreneur, homme politique et frère de Frédéric), Jean de Yturbe (Havas), Gérard Augustin-Normand (fondateur de Richelieu Finance) et beaucoup d’autres noms à particule. Depuis 1903, le cercle est sis dans l’Hôtel de la Païva, du nom d’une courtisane du XIXe siècle devenue marquise puis comtesse, sans doute l’un des plus beaux hôtels particuliers de Paris.

Édifié au milieu du XIXe siècle et aujourd’hui classé monument historique, il se situe au numéro 25 de l’avenue des Champs-Élysées. Dès l’entrée se dresse un immense escalier en onyx jaune extrait d’une carrière algérienne, unique au monde. En montant les marches, on trouve une autre figure féminine, un bas-relief en marbre blanc représentant la déesse de la mer Amphitrite, à laquelle chaque nouveau venu doit caresser les fesses. Le summum est atteint avec une salle de bains de style mauresque, avec sa baignoire en argent curieusement dotée de trois robinets où La Païva prenait, selon la légende, des bains de champagne. Les membres et leurs invités se contentent d’une coupe dans le somptueux jardin d’hiver.