Au coeur de l'Interallié, ce club parisien qui réunit les élites: "Nos membres s’y sentent chez eux et nous nous connaissons tous"

En cas d’oubli, on vous prête une cravate

Dans cet hôtel particulier, joyau du XVIIIe siècle racheté aux Rothschild, les téléphones sont interdits, les baskets aussi. La cravate est exigée partout, sauf à la piscine : en cas d’oubli, on vous en prête une. Dans la cour pavée, trois hommes en costume, serviette à la main et souliers vernis, tournent en rond le portable à l’oreille, sans doute pour dénouer un agenda chargé.

Aujourd’hui, l’ambassadeur du Koweït a organisé un petit-déjeuner, les membres du Rotary Club déjeunent au restaurant et ce soir, le directeur général du Trésor viendra donner une conférence. Demain peut-être, l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin, l’ancien journaliste et ex-député européen Jean-Marie Cavada, l’économiste Laurence Boone, tous membres, se croiseront en terrasse, et bientôt les membres du Siècle – la prestigieuse association rassemblant des personnalités des mondes politiques, économiques, culturels et médiatiques – s’y retrouveront pour leur dîner mensuel. Une dame d’un âge certain, le nez coiffé de lunettes de soleil, passe en interrogeant sa voisine : “Connaissez-vous la princesse Charlotte de Bourbon-Parme ?”.

”Nous nous connaissons tous”

À la tête de l’Interallié depuis 2009 se trouve le comte Denis de Kergorlay. Il nous reçoit fort chaleureusement dans le salon du duc de Guiche, à l’étage, avec une vue imprenable sur le parc fleuri et un courant d’air bienvenu en cette chaude journée de juillet. “Je me suis confiné ici, pour travailler”, confie-t-il, avant de demander avec une politesse exquise s’il peut ôter sa veste. Ex-trésorier de Médecins sans frontières, propriétaire du château de Canisy en Normandie (situé 8 rue de Kergorlay, précisément), le président du Cercle est visiblement heureux de nous parler de l’Interallié. “Ce lieu a une âme, il est chaleureux et ouvert. Nos membres s’y sentent chez eux et nous nous connaissons tous. C’est toute la différence avec un palace impersonnel”, précise-t-il.

On ne devient pas membre de l’Interallié en tant que représentant d’une tendance politique, d’une institution culturelle ou d’une entreprise, mais en tant qu’individu présumé honorable et de bonne réputation. “Nous comptons désormais parmi nos 3 400 membres de nombreux jeunes qui organisent des afterworks dans le jardin, et des familles qui viennent notamment profiter de nos terrains de squash et de notre superbe piscine, se réjouit Denis de Kergorlay. Le Cercle n’est plus vieillissant comme il l’était à la fin des années 1970. Il a renoué avec son prestige d’antan. L’activité explose, il nous faut même à présent gérer le succès”. Avec 150 salariés et 16 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, le Cercle s’apparente à une PME.

Le comte Denis de Kergorlay dirige l'Interallié depuis 2009. ©LdC

À l’origine, il a été créé en 1917 pour accueillir les personnalités des nations de la Triple entente entre la France, le Royaume-Uni et la Russie (d’où le nom “inter-alliés”). Depuis, il a régulièrement accueilli des souverains et chefs d’État de passage à Paris et reste un haut lieu de la vie littéraire parisienne. En 1974, c’est ici que Valéry Giscard d’Estaing attend les résultats de l’élection présidentielle, à un jet de pierre de sa future résidence ; ici que les créateurs de mode viennent fêter la fin de la Fashion Week (les administrateurs de l’Interallié ferment alors les yeux sur les cols de chemise des messieurs dépourvus de cravates) ; ici aussi qu’Anne Meaux a célébré, ce 5 juillet 2023, les 35 ans de sa société de communication Image 7 en présence de nombreux patrons du Cac40, d’hommes politiques en vue et de célébrités.

“S’adapter, tout en conservant notre raison d’être”

Le club n’est pas exclusivement aristocratique, comme le Jockey. Mais ses membres sont choisis parmi la fine fleur de la société. Parmi eux, des décideurs politiques et économiques, des diplomates, des journalistes, et aujourd’hui à nouveau des responsables militaires. Quid de l’entre-soi suranné dont le Cercle est accusé ? “Le Cercle a toujours eu pour objectif de rapprocher les élites françaises et internationales et de créer de la cohésion. La liberté d’opinion est totale, assure notre hôte. Nous favorisons le dialogue, y compris avec des gens qui pensent différemment. Cela permet l’éclosion d’amitiés nouvelles. Notre défi est de s’adapter, tout en conservant notre raison d’être. Nous sommes sans doute l’un des cercles traditionnels les plus ouverts, et d’ailleurs un peu critiqué pour cela”, s’amuse Denis de Kergorlay.

C’est d’ailleurs lui qui a milité en faveur de l’arrivée des femmes dans les instances dirigeantes, “malgré quelques pala initiales”, précise-t-il. Jusque-là autorisées à être membres, elles n’avaient pas le droit de vote. “J’ai profité de l’approche de notre centenaire, en 2017, pour convaincre nos membres que nous risquions d’être la risée du Tout-Paris si nous ne laissions pas ces dames s’investir à la direction du Cercle”. C’est désormais chose faite.