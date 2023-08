Le député écologiste Bayou étrille Sarkozy sur l'Ukraine : "Il est acheté par les Russes"

"Lunaire" et "choquant": l'entretien-fleuve de l'ancien chef de l'Etat, en amont de la parution d'un nouveau tome de ses mémoires, a estomaqué M. Bayou, qui a estimé sur LCI qu'"un ancien président ne devrait pas dire ça". Mais "on le comprend mieux quand on sait qu'il est acheté par les Russes", a-t-il ajouté, rappelant à plusieurs reprises les liens entre M. Sarkozy et une société d'assurance russe, objet depuis 2021 d'une enquête du parquet national financier pour possibles "trafic d'influence" et "blanchiment de crime ou délit".