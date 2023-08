Disparition d’Émile: ce piège tendu par les enquêteurs pour provoquer "une petite faute qui trahira" le meurtrier ou le ravisseur

À lire aussi

Il y a eu ce message de la maman d’Émile (prénommée Marie) sur les réseaux sociaux juste après la disparition du gamin. "Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rencurel, mystique des apparitions du Laus. Le diable l’emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter et les anges la ramenaient". Cette dernière, bergère, voyante, est une figure locale des Hautes-Alpes, connue pour avoir affirmé avoir eu pendant 54 ans, au XVIIe siècle, des apparitions de la Vierge Marie au sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Ces apparitions ont été reconnues par l’Église catholique le 4 mai 2008.

Et il y a eu ce: “Tout ce qu’on dit sur nous est un tissu de conneries. On est catho et de droite, et alors ?”, exprimé par un membre de la famille à BFM TV.

Voilà tout.

Le profil très atypique de Colomban et Marie S., les parents d’Émile, – catholiques traditionalistes et engagés dans des mouvements d’ultra-droite tout comme le grand-père d’Émile, patriarche omnipotent, autoritaire, d’une famille où les enfants ne sont, de tradition, pas scolarisés et s’éduquent à domicile, est, à coup sûr, un paramètre structurel de ce mutisme. Selon Yann Baly, président de Chrétienté Solidarité, une association nationaliste catholique traditionaliste dont la devise est "Dieu, Famille, Patrie" et à laquelle appartiennent le père et le grand-père d’Emile, "les parents du petit garçon ont décidé d’affronter cette épreuve en s’accrochant à leur foi", rapportait BFMTV.

"Marie, la mère d’Émile, est une fille du village. Son nom est connu. Sa grand-mère était une de nos institutrices. Son père, qui a eu dix enfants non scolarisés avant le lycée, est ostéo ici. Il voulait être prêtre avant de tomber amoureux", a aussi confié à Nice Matin le maire de la commune de Bouillardise, la où la famille réside. Elle est aussi maman d’une petite fille de 1 an, qui s’appelle Alaïs.

La technique est donc ici non pas de mettre la pression sur l’éventuel meurtrier/ravisseur pour le pousser à l’erreur mais bien de l’endormir. En outre, comme la famille s’est constituée partie civile, elle peut être informée du déroulement de la procédure et avoir accès au dossier. En s’exprimant publiquement, elle pourrait laisser filtrer des éléments de l’enquête au risque de la télescoper.

Revers de la médaille: cette attitude très en retrait a naturellement nourri les rumeurs. Des soupçons alimentés également par le pedigree du père, Colomban S. (26 ans). Ancien membre de l’Action française, cet ingénieur à Marseille était également un militant très actif au sein de l’antenne locale du groupuscule Bastion social, association d’extrême droite. Un engagement qui lui avait valu une comparution devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, en 2018, pour une agression présumée sur des personnes d’origine étrangère, comme l’avait rapporté La Provence. Il avait aussi été candidat, avec sa femme Marie, sur la liste "Zou la liste qui vous débarrasse du système" -proche d’Eric Zemmour et de la Ligue du Sud-, aux élections régionales de 2021.

En fait, l’homme a un CV qui n’est pas idéal pour susciter l’empathie du public s’il venait à s’exprimer devant une caméra…