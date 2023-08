"En l’absence de femmes auprès de qui briller, les hommes se sentent plus libres": les clubs privés restent des bastions de la misogynie sociale

À lire aussi

L’Automobile Club est réservé à la seule gent masculine : les femmes ne sont tolérées qu’à certains étages. Au Jockey, les femmes ne sont invitées qu’en tant qu’épouses, veuves ou filles de membres et doivent être accompagnées d’un homme (et uniquement au troisième étage). Ces règlements intérieurs donnent parfois lieu à des situations ubuesques : au Travellers, les ambassadeurs sont automatiquement membres. Mais comment faire dès lors pour accueillir les femmes diplomates ? Et ils peuvent engendrer des situations embarrassantes. À l’Automobile Club, où les femmes ne sont tolérées, dans certaines activités, qu’“en tant que conjointes”, la vice-bâtonnière du Barreau de Paris, invitée par un membre, a été priée par le maître d’hôtel de descendre déjeuner au restaurant situé au rez-de-chaussée, plus simple et dépourvu de vue sur la Concorde. Et pour cause : le comité exécutif venait de rétablir “les règles d’usage” interdisant aux femmes invitées de se restaurer à l’étage. “L’idée est de ne pas être pollués par la gent féminine, avec qui les relations sont considérées comme futiles”, analyse de son côté Alain Marty, auteur du guide Cercles et réseaux d’influence, dans Le Parisien.

guillement L’idée est de ne pas être pollués par la gent féminine, avec qui les relations sont considérées comme futiles»

Certains clubs s’ouvrent tout de même. L’Aéro-club de France accueille les femmes pilotes depuis son origine et est aujourd’hui présidé par la championne de voltige aérienne Catherine Maunoury. À l’Interallié, qui compte un tiers de femmes parmi ses membres, les femmes ont désormais le droit de vote (depuis 2016), un grand pas en avant pour ce club traditionnel. En revanche, c’est toujours le Comité des dames qui sélectionne les nouvelles venues, tandis que ces messieurs se chargent d’intégrer leurs pairs. Au Saint James, “nous avons des femmes d’affaires connues qui prennent leur rendez-vous chez nous, mais il y a seulement 20 % de membres féminins, ce qui reflète finalement le monde des affaires en France et leur sous-représentation dans les instances dirigeantes des entreprises”, précise Laure Pertusier, sa directrice générale. Et le très moderne We Are_, résolument mixte, met même en lumière chaque année les femmes lors de sa “Bright&Bold Night” qui rassemble “des femmes aux parcours exceptionnels” afin de “soutenir l’entrepreneuriat et le leadership féminins”.

À lire aussi

“Une vision très rétrograde de la société”

Peu de femmes à particule se rebellent contre cette réticence à la mixité. Mais certaines prennent le parti de se regrouper pour exister. Ainsi les épouses des membres du Club des Cent, exclusivement masculin, ont créé leur propre club “Les Femmes savantes et gourmandes”. Elles se retrouvent notamment une fois par an pour un grand repas, souvent chez Ledoyen, et pour les voyages.

Quid de l’avenir ? “Certains clubs auront du mal à tenir cette règle. Je pense notamment à l’Automobile Club, très ancré dans la vie économique. Ce sera un défi pour lui de rester fermé aux femmes”, confie un connaisseur des lieux. “La fermeture de certains cercles aux femmes est tout à fait d’un autre temps, soupire Laure Pertusier. Certains sont vraiment campés sur une vision très rétrograde de la société”.