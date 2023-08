Incendie à Tenerife: début de "normalisation", près de 4.000 hectares brûlés

Ce feu de forêt, qui s'est déclenché mardi soir, a brûlé environ 3.800 hectares sur un périmètre de 42 kilomètres, selon le dernier bilan des autorités, mobilisant plus de 250 pompiers, 16 aéronefs, mais aussi plus de 200 membres de l'Unité militaire spéciale du ministère de la Défense (UME), qui intervient sur les incendies les plus préoccupants en Espagne.