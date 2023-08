Le Premier ministre grec tente de s’attaquer à la violence des hooligans, mais le dernier drame pose toujours des questions

Le dernier, Mihalis Katsouris, supporter de l’AEK d’Athènes, âgé de 29 ans et tué de 27 coups de couteau par les ultras du Dinamo de Zagreb le 7 juillet, a choqué le pays. D’autant qu’en juin dernier se terminait le procès des meurtriers d’Alkis Kabanos, lynché à Thessalonique il y a un an et demi par des supporters de l’équipe adverse.

Le football grec est l’un des plus violents d’Europe depuis des décennies et force est de constater que rien ne change. Pourtant, l’UEFA n’a pas hésité à confier à la Grèce le soin d’accueillir le 29 mai 2024, la finale de la Ligue Europa à Athènes. D’où le soutien d’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, à Kiriakos Mitsotakis avec qui il a fait des déclarations communes. “Le problème de la violence et de l’hooliganisme n’est pas que grec, il est européen”, a-t-il déclaré. J’appelle tout le monde au niveau européen à éliminer ce cancer”. De son côté, Kiriakos Mitsotakis a tenu à souligner que les dirigeants des quatre plus grandes équipes du pays “approuvent sans réserve les nouvelles initiatives du gouvernement”.

”Toutes ces mesures ont déjà été prises et votées peu après la mort d’Alkis Kabanos. Elles n’ont jamais été appliquées”, s’insurge cependant Nikos Paloglou supporter de l’AEK, ravagé par la mort de Mihalis. “Il noie le poisson pour éviter de mettre en cause la police.”

La police pointée du doigt

De fait, beaucoup en Grèce se demandent pourquoi la police grecque a laissé entrer dans le pays plusieurs bus d’ultras du Dinamo de Zagreb alors que les autorités croates et monténégrines l’avaient prévenue de l’arrivée d’un convoi de “200 Croates armés”. D’ailleurs, l’UEFA avait interdit qu’ils fassent le voyage vers Athènes. Les autorités grecques ont souligné qu’elles surveillaient “discrètement le convoi” mais ont reconnu qu’à un moment, elles l’ont “perdu”. Des déclarations perçues comme une insulte par la famille de Mihalis. “Comment ont-il pu perdre 200 hooligans ?”, se demande l’oncle de Mihalis dévasté, Stavros Psimoulakis. “Certains ont laissé faire, d’autres n’ont pas fait leur travail. Ils doivent tous payer.”

Une autre question est restée jusqu’ici sans réponse : pourquoi, selon nombre de témoins, les forces anti-émeutes ne sont-elles intervenues que 20 minutes après le début des rixes entre supporters, alors qu’elles quadrillent Athènes 24h/24 ? Pourquoi n’étaient-elles pas déjà en place dans le quartier de Philadephia où les supporters d’AEK se réunissent traditionnellement avant les matchs alors qu’on savait que les ultras croates, probablement soutenus par des hooligans grecs, allaient chercher les affrontements ? À noter que l’AEK est l’équipe des Grecs d’Asie mineure plutôt ouverte sur l’immigration et que le Dinamo de Zagreb est réputé selon les spécialistes sportifs avoir des liens avec l’extrême droite.

L’enquête suit son cours. 105 personnes sont en détention provisoire dont 102 Croates.