Le Saint James, un club d’affaires aux allures d’hôtel de luxe

Le ton est donné et Laure Pertusier, directrice générale du Saint James Club Paris qui nous reçoit ne s’en cache guère : oui ce cercle privé situé au cœur du XVIe arrondissement de Paris, près de l’Arc de triomphe et de l’avenue Foch, joue à fond la carte “business”, quand la plupart des autres cercles parisiens privilégient la discrétion en la matière.

Une extension de leur bureau”

“Nos 650 membres sont des CSP +, des cadres, des personnes actives dans le monde des affaires ; ils officient dans tous les secteurs d’activité : la banque, l’automobile, la communication, le droit, la politique, etc. Ils veulent un lieu discret et privilégié pour rencontrer leurs clients ou leurs associés, étendre leur réseau professionnel ou signer un contrat”, explique Laure Pertusier, après nous avoir fait la visite des lieux, de la sublime bibliothèque historique qui entoure le bar aux salons redessinés récemment par l’architecte d’intérieur de renom Laura Gonzalez, en passant par le spa Guerlain dernier cri, le restaurant étoilé Bellefeuille et les jardins remarquables magnifiés par le paysagiste Xavier de Chirac. “Nous avons multiplié les espaces de travail et les salles de réunion. Nos membres peuvent les réserver l’espace d’une heure ou d’une journée. La plupart conçoivent le club comme une extension de leur bureau, du moins comme un outil de travail”.

Laure Pertusier, directrice générale du Saint James Club Paris. ©LdC

Des services et équipements sportifs haut de gamme

Le Saint James fait partie de ces clubs qui ont su se moderniser, s’adapter aux nouvelles exigences de leurs membres en proposant notamment des services hôteliers haut de gamme. Avec quelques agréments non négligeables à la clef, que Laure Pertusier détaille bien volontiers : “Un voiturier qui vous évite de tourner pendant des heures à la recherche d’une place de parking, un concierge susceptible de vous réserver un billet d’avion pour votre voyage d’affaires, la mise à disposition d’un bureau et même un casier privé et un service de blanchisserie”. Depuis peu, les membres peuvent même récupérer ici des paniers de fruits et légumes bios et de saison en provenance directe du Clos de Nonville.

De quoi attirer les cadres supérieurs, qui apprécient ces lieux jugés plus récents, aux codes moins rigides et à l’adhésion souvent plus aisée (bien que toujours coûteuse) que dans d’autres cercles parisiens. Le Saint James a d’ailleurs été fondé, en 1987, par l’homme d’affaires et hôtelier Peter de Savary et est situé au sein d’un hôtel particulier Relais&Châteaux (il faut compter 650 à 2 500 euros la nuit, voire 12 000 euros pour la Villa Saint James de 340m²).

Le restaurant du Saint James Club Paris. ©LdC

En plus des services hôteliers, de nombreux cercles proposent désormais à leurs membres des infrastructures sportives haut de gamme. Ainsi la piscine de l’Interallié compte parmi les plus belles de Paris. Nichée dans une sorte de grotte en sous-sol, sous le parc mais ouverte sur une grande baie qui donne sur l’extérieur, elle offre aux baigneurs une eau très pure, ionisée par des électrodes de cuivre et d’argent, une eau que l’on pourrait boire à la tasse. Les membres qui ne souhaitent pas plonger peuvent se diriger vers les terrains de squash, le sauna, le hammam ou la salle de gym, creusés dans les caves de l’hôtel particulier. Le centre sportif de l’Automobile Club de France – doté d’une piscine conçue par Gustave Eiffel, d’installations d’hydrothérapie et de sport, d’un bar et d’un salon de repos – a quant à lui la double particularité d’avoir été construit en lieu et place des garages et de n’avoir jamais accueilli une femme, ce qui permet aux hommes de se baigner parfois dans le plus simple appareil. Au Soho House Paris, les membres peuvent laisser leur linge sale qui sera lavé en 24 heures une fois la séance de sport passée. Et au très chic Polo de Paris, les 3 000 familles adhérentes, dont les Giscard d’Estaing, les Rothschild, les Silguy, les Blacas, ont le choix entre la piscine, la salle d’escrime, dix-sept courts de tennis ou un practice de golf.

Le Saint James aussi a évidemment sa majestueuse piscine aux détails gréco-romains, des salons de soins, un espace bien-être et le fitness. Si d’aventure un membre souhaitait se relaxer après une séance de travail…